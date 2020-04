Anzeige : Smart-Home: Keine abstrakte Zukunftsvision mehr

Jalousien, Heizung und Beleuchtung per Klick in einer App steuern, während man noch unterwegs ist – eine attraktive Technologie.

04. April 2020, 00:01 Uhr

Nordfriesland | Schon lange keine Zukunftsvision mehr und doch recht zögerlich in vielen Haushalten angekommen – die Rede ist hier von der Smart-Home-Technologie.

Wer sein Zuhause von Extern überwachen möchte oder in der Lage sein will, Heizung sowie Beleuchtung zu steuern, bedient sich dieser Systeme mit steigender Beliebtheit. Vorbei sind die Zeiten, nach längerer Abwesenheit in ein kaltes und abgedunkeltes Heim zurück zu kommen.

Alles einfach per Fingerklick steuern

Per Fingerklick die Jalousien schließen und schon mal das Badezimmer vorheizen. Für viele eine abstrakte Vorstellung. Programmierbar und auf den persönlichen Lebensrhythmus abgestimmt, in den meisten Fällen via App steuerbar.

Was aber, wenn der Gedanke statt eines Türschlüssels einen Fingerabdruckscanner neben der Eingangstür zu installieren, die Jalousien nach Tageszeiten automatisch zu regulieren und ein vernetztes Beleuchtungssystem mit Human Centric Lighting-Technik zu betreiben eher beängstigend ist?

Ist es möglich, von außen in das gesicherte Smart-Home einzugreifen, kann man im Schadensfall trotzdem auf das eigene Heimnetzwerk und die Steuerungseinheit zugreifen und wo könnten weitere Sicherheitslücken auftreten?

Gerade diese Aspekte schrecken viele Endkunden immer noch ab. Auskunft über die von Kunden präferierte Lösung erteilt in jedem Fall stets der Hersteller an sich. Dennis Köster, Inhaber des Husumer Unternehmens Gebäudetechnik Köster, kennt die Probleme der digitalen Vernetzung und etwaige Sicherheitsbedenken:

Wir verbauen Systeme renommierter Hersteller, diese bieten erstklassigen Support und geben bei Fragen im Vorwege gesicherte Auskünfte. Eine Hotline ist vorhanden und im Notfall hat unser Unternehmen ebenfalls ein Sercivetelefon. Dennis Köster, Inhaber des Husumer Unternehmens Gebäudetechnik Köster

Individuelle Anpassung

Die Kooperation mit einem zertifizierten Handwerksbetrieb wie Elektro Köster rundet das Gesamtpaket ab. Die Elektroniker und Kundenbetreuer entwickeln Ideen für jeden individuellen Bedarf und setzen diese effektiv um. Dabei werden alle Elektroanlagen kundenspezifisch konzipiert und verbaut. Vorausschauende Planung, sorgfältige Ausführung und Wartung helfen unangenehmen Ereignissen vorzubeugen.

Firma Köster bietet Elektroinstallationen für Privathaushalte oder Gebäudeelektronik für Gewerbe, Industrie und Hausverwaltungen an. Zum Einsatz kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Markenartikel für langanhaltenden Komfort und Sicherheit der Kunden.