Anzeige: Kreishandwerkerschaft Nordfriesland : Prädikat „sehr gut“ für das Handwerk

Kreishandwerksmeister Ingwer Christophersen und Rolf Hansen aus Nordfriesland vertreten die „Macher von nebenan“.

21. März 2020, 09:00 Uhr

Nordfriesland | Was zeichnet es aus, das Handwerk? Wie haben sich die Zahlen innerhalb der letzten Jahre entwickelt und was spricht für eine Ausbildung in einem Beruf mit persönlicher Schaffenskraft?

Die beiden Kreishandwerksmeister Rolf Hansen und Ingwer Christophersen schauen mit positiven Gefühlen auf die Entwicklung entlang der Westküste und den Inseln:

Wir wollen jungen Menschen wieder Lust machen auf Tradition und Eigeninitiative. Rolf Hansen, Kreishandwerksmeister

Rolf Hansen ist selbst gelernter Tischler mit einem etablierten Betrieb und 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Behrendorf. „Es gibt fast nichts Schöneres, als in glückliche Kundengesichter zu schauen und wahrzunehmen, dass man für genau diesen Gesichtsausdruck mitverantwortlich ist.“

Am Ende eines Projektes mit Stolz auf das Ergebnis schauen zu können und es seinem Umfeld präsentieren – ein erhabenes Gefühl. Nicht nur Dachdecker, Zimmerer, Hoch- oder Tiefbauer hinterlassen ihre sichtbaren Spuren und verhelfen Menschen zu ihrem persönlichen Glück. Handwerker sind Lebenstraum-Erfüller, Projektbegleiter, Spielraum-Gestalter oder auch Helfer in der Not.

Vielseitiges Handwerk beim Wettbewerb in Husum

Der Facettenreichtum des Handwerks wurde bei dem Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks besonders deutlich. 54 unterschiedliche Sparten sind registriert. Mit dem diesjährigen Austragungsort Husum konnte die Kreisstadt diesem unvergleichlichem Format eine repräsentable Bühne bieten. 400 Gäste feierten im Messe- und Kongresszentrum die Landessiegerinnen und -sieger. Die hervorragenden Leistungen der Teilnehmer unterstreichen das Prädikat „sehr gut“ für das Handwerk.

Das Handwerk macht etwas aus den Menschen, welche einen Beruf ergriffen haben, der in den Kreishandwerkerschaften Süd und Nord organisiert wird. „Wir verstehen, bündeln und handeln“, erklärt Kreishandwerksmeister Ingwer Christophersen die Institution. „Bei uns gibt es keine Zwangsmitgliedschaft. Aber wir können Innungsbetrieben unschätzbare Vorteile bieten.“ Nicht nur Rechtsbeistand, Unternehmensberatung oder Ausbildungsthemen werden in den Standorten Niebüll und Husum behandelt.

Wir sind Interessenvertreter unserer Mitglieder und in der Lage, deren Belange auf politischer Ebene zu platzieren. Kreishandwerksmeister Ingwer Christophersen

Als Schnittstelle zwischen Betrieben und Politik ist die Funktion des Kreishandwerkmeisters auch eine diplomatisch vermittelnde. „Am Ende steht immer, dass wir uns für die Wirtschaftsmacht Handwerk engagieren. Für eine gesunde Unternehmensstruktur und Ökonomie innerhalb des Kreises Nordfriesland und darüber hinaus.“

Viel zu tun für die Handwerker in Nordfriesland

Ein Rückblick und ein Ausblick auf Expansion an der Westküste: „Durch den Niedrigzins wird extrem viel gebaut und die Region Nordfriesland gewinnt für private und touristisch orientierte Bauherren weiterhin an Attraktivität. Das macht sich in den Auftragsbüchern bemerkbar sowie in den steigenden Auszubildendenzahlen des Bauhauptgewerbes“, wissen die erfahrenen Meister der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland Nord und Süd.