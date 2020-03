Anzeige : Bäckerhandwerk Nordfriesland: Hüter der knackigen Tradition

Volker Hansen, Obermeister der Bäckerinnung Nordfriesland, über das traditionelle Handwerk – und weshalb es heute moderner ist denn je.

29. März 2020, 00:00 Uhr

Nordfriesland | Wer sich in den Regalen eines Bäckers genau umsieht, der entdeckt eine Auswahl verschiedener Brot- und Brötchensorten, Kuchen-, Feingebäck und Tortenspezialitäten. Diese große Vielzahl ist nicht verwunderlich, denn der kulinarische Anspruch des Kunden ist hoch. Die Experten der Bäckerei-Innungsbetriebe achten sorgfältig darauf, eine Balance zwischen Tradition und Trend zu halten. Und es zeichnet sich ein unterstützenswerter Trend ab: nachhaltige und zusatzfreie Produktion. Zurück zu einem unverfälschten Produkt, welches ohne gesundheitliche Nebenwirkungen verzehrt werden kann.

Volker Hansen, Obermeister der Bäckerinnung Nordfriesland, hat seinen Betrieb im Jahr 2016 komplett umgestellt. Nicht nur back to the roots, sondern einvernehmliche Trendwende mit Zukunftsbewusstsein. „Die Industrialisierung in unserem Handwerk sorgt zusehends dafür, dass unseren Produkten in der Herstellung zu wenig Zeit gegeben wird. Doch die sogenannte Teigruhe ist wichtig und trägt zur besseren Bekömmlichkeit des Backwerks bei, erklärt der Föhrer Bäckermeister.

Zusatzstoffe, wie sie in industriell angemischten Mehlen verwendet werden, sind bei traditioneller Produktion überflüssig. Bäckermeister Volker Hansen

„Allein die haptische Verbindung im Produktionsprozess ist ein wichtiges Element in unserem Handwerk. Einzelne Zutaten 'begreifen' und miteinander zu einem Endprodukt bringen zu können, ist wie eine gelungene Komposition. Wir testen Rezepturen und lassen unserer Fantasie freien Lauf.“ Mit Leidenschaft erschaffen Volker Hansen und sein Team neue Back-Kreationen und ermöglichen es zugleich, das Sortiment zu verschlanken. Denn kreativ zusammengestellte Brot- und Brötchenvariationen, Kleingebäck oder auch Kuchen und Tortenspezialitäten erfordern keine Quantität oder Überangebot.

Dem Bäckerhandwerk fehlen Azubis

„Die industrielle Teiglingsproduktion steigt weiterhin“, skizziert der umsichtige Bäcker von der nordfriesischen Insel. Der Grund dafür liegt in seinen Augen auch in der sinkenden Auszubildendenzahl. Dabei ist der Beruf des Bäckers vielseitig und uneingeschränkt kreativ. „Mich fasziniert, dass wir als Bäcker im Prinzip alles ausprobieren dürfen. Und besonders spannend finde ich, dass nicht nur wir und der Kunde von einer ausgesuchten Vielfalt profitieren.“ Durch regionale und nachhaltige Produktion sichert das Unternehmen nicht nur die eigene Existenz, sondern auch die der Zulieferer.

„Warum nicht hiesige Getreidesorten wie Dinkel, Weizen und Roggen mit außergewöhnlichen Komponenten veredeln und einzigartige Waren schaffen? Ein größeres Kompliment als Kunden die rückmelden, dass sie die durch das Bäckerhandwerk erschaffenen Produkte vertragen und über Jahre bei 'ihrem' Bäcker des Vertrauens einkaufen, gibt es nicht“, findet Hansen. Und wenn andere bis nachmittags arbeiten müssen, kann ein Bäcker im Sommer schon um die Mittagszeit zum Baden fahren. Denn nicht nur die Herstellung, sondern auch die Arbeitszeiten in diesem Gewerk verändern sich.