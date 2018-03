Gute Aufstiegschancen : Abwechslungsreiche und kreative Berufe: Maler und Lackierer

Streichen, Lackieren und Renovieren: Kaum ein Berufsfeld ist so vielfältig und modern wie das des Maler- und Lackiererhandwerks. Eine Ausbildung in diesem Handwerk bietet eine gute Zukunftsperspektive, ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld und viel Raum für die eigene kreative Entfaltung.

von Matthias Schlicht

26. März 2018, 11:41 Uhr

Handwerksberufe gehen mit der Zeit. Wohl kein anderer Wirtschaftszweig hat sich über die Jahrhunderte so dynamisch entwickelt. Auch das Maler- und Lackiererhandwerk hat ein modernes Leistungsprofil vorzuweisen. Maler und Lackierer ist ein zukunftsorientierter Ausbildungsberuf, der Selbstverwirklichung und wirtschaftliche Sicherheit gleichermaßen garantiert.

zweig hat sich über die Jahrhunderte so dynamisch entwickelt. Auch das Maler- und Lackiererhandwerk hat ein modernes Leistungsprofil vorzuweisen. Maler und Lackierer ist ein zukunftsorientierter Ausbildungsberuf, der Selbstverwirklichung und wirtschaftliche Sicherheit gleichermaßen garantiert.

Ob man sich beim Bummel durch ein romantisches Fischerstädtchen an den frisch renovierten Fassaden erfreut, das glanzvolle Interieur einer Kirche bewundert oder sich in einem Café wohlfühlt, das sein Flair aus kunstvoll und dekorativ bemalten Wänden gewinnt – überall dort hat der Maler und Lackierer Hand angelegt.

Maler und Lackierer (be-)zaubern mit Farbe in der Fassadengestaltung, der Denkmalpflege und dem Innenraumdesign. Kein Wunder, dass für die Auszubildenden in diesem Handwerk Farbtheorie, Farbwirkung und -gestaltung genauso auf dem Stundenplan stehen wie die Übung in alten dekorativen Techniken. Farbe in all ihren Aspekten von der Pike auf zu beherrschen ist die Basis, auf der sich eigene Kreativität und perfekte Umsetzung ideal entwickeln können. Doch auch jenseits der „Fassade“, des offensichtlich ins Auge fallenden, wirkt der Maler und Lackierer. Wärmedämmung, Instandsetzung von Betonoberflächen, Korrosionsschutz oder die Verlegung von Bodenbelägen sind nur einige der technisch anspruchsvollen Aufgaben, die ebenfalls in der Hand der Maler und Lackierer liegen. Der Handwerker wird hier zum aktiven Umweltschützer: weil er mit diesen Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Sachwerterhalt beiträgt und damit hilft, Ressourcen zu schonen.

Arbeit von der Stange gibt es im Alltag des Maler und Lackierers ohnehin nicht. Genauso einmalig wie jeder Kunde ist auch sein spezieller Wunsch nach individueller Verschönerung, Sanierung oder Restaurierung. Für die Kundenberatung und die Umsetzung vor Ort greift der Maler und Lackierer heute auf moderne Technologien zurück. Farbberatung per Computersimulation oder High-Tech-Lackiersysteme sind dabei nur zwei von vielen Stichworten.

Wer sich heute für eine Ausbildung zum Maler und Lackierer entschließt, dem eröffnet sich ein krisensicherer Beruf mit vielfältigen Aufstiegschancen. Schon als Geselle oder Gesellin kann man sich nach dreijähriger Ausbildungszeit auf ein Aufgabenfeld spezialisieren und es dort zu wahrer Meisterschaft bringen. Der Meistertitel selbst öffnet dann Tür und Tor zum eigenen Betrieb. Maler und Lackierer, die sich an den Fachschulen zu Technikern oder Ingenieuren weiterbilden lassen, sind in der Farben- und Lackindustrie gesuchte Mitarbeiter. Weitere Möglichkeiten als Maler und Lackierer Karriere zu machen, bieten Berufsakademien und Fachhochschulen mit entsprechenden Studienfächern. Jugendliche, die Spaß an Teamarbeit, handwerkliches Geschick und Kreativität mitbringen, können sich bei den Maler und Lackiererbetrieben über diesen Beruf informieren. Die Innungsbetriebe des Maler- und Lackiererhandwerks bieten Jungen und Mädchen in jedem Fall eine sorgfältige und fundierte Ausbildung.

Weitere interessante Informationen zum Beruf gibt es hier.