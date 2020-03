Anzeige: Malerei + Lackiercentrum Boockhoff : Gerüchte zu Schleswiger Malerei – Inhaber Christoph Boockhoff: „Uns gibt es wirklich noch!“

Malermeister Chistoph Boockhoff wurde mehrfach für sein Wissen und seine Erfahrungen im Maler- und Lackiererhandwerk ausgezeichnet. Er berät zu Schimmel und nutzt nach Wunsch ökologische und schadstoffarme Materialien.

Schleswig | Entgegen des Gerüchtes, die Malerei Boockhoff gebe es nicht mehr, führt die Familie bereits seit über hundert Jahren die gleichnamige Schleswiger Malerei und Lackiererei – und das immer noch erfolgreich in der vierten Generation. „Die Gerüchte müssen wohl in dem Zeitraum entstanden sein, als meine Eltern um 1995 das Ladengeschäft geschlossen haben“, erzählt Inhaber und Malermeister Christoph Boockhoff. Dabei hat das Unternehmen nicht nur einen Standort am Ratsteich in Schleswig, sondern bietet seine umfassenden Dienstleitungen auch auf Amrum sowie Wyk auf Föhr an.

Auszeichnung zum Sachverständigen

Im Repertoire hat die Firma Boockhoff sämtliche Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Soll etwas aufgrund von Baumängeln oder individuellem Wunsch verändert oder verschönert werden, bringt die Firma Boockhoff Tapeten an, verputzt Wände, lackiert, streicht oder setzt Stuckarbeiten um – die Möglichkeiten sind vielfältig. Bei Altbausanierungen kommen zum Beispiel historische Farbrezepturen zum Einsatz.

Für seine Sachkunde wurde Christoph Boockhoff ausgezeichnet: Der Schleswiger ist zertifizierter Sachverständiger auf seinem Gebiet und damit Mitglied im Deutschen Gutachter- und Sachverständigen Verband.

Privat

Schimmelpilzentfernung nach speziellen Richtlinien

Schimmel ist sehr gefährlich, sozusagen das Asbest von heute. Christoph Boockhoff, Inhaber der Malerei Boockhoff, Malermeister und Sachverständiger

Schimmelschäden oder Baumängel bewertet er und kümmert sich um die professionelle Beseitigung. Dazu wird zunächst ein unverbindliches Angebot erstellt, nachdem der Kunde sein Problem geschildert hat.

„In einer Immobilie herrscht eine eigene Physik, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle“, erklärt Christoph Boockhoff. Falsche Fenster, eine unpassende oder nicht qualitative Farbe oder das Wohnverhalten der Mieter können Auslöser für eine unzureichende Feuchtigkeitsregulierung sein. Und damit auch Ursache für die Entstehung von Schimmel.

Falls es um andere Baubereiche geht, ist Christoph Boockhoff gut vernetzt: „Ich rufe dann befreundete Handwerksfirmen an. Wir arbeiten da gut zusammen“. Das Motto dabei lautet: „Alles aus einer Hand.“ Sollten die Kunden zum Beispiel während der Baumaßnahme verreisen wollen, kümmert sich Boockhoff und sein Team auch um eine Möbelspedition.

Schadstofffreie Farben bei Allergien und für die Umwelt

Das Raumklima ist mit ökologischen Materialien und Farben ein ganz anderes. Christoph Boockhoff, Inhaber der Malerei Boockhoff, Malermeister und Sachverständiger

Immer populärer werde auch die Renovierung mit ökologischen, schadstofffreien und entsorgungsfreundlichen Materialien, erzählt der Schleswiger. „Beim Beratungsgespräch frage ich immer, ob bestimmte Allergien vorliegen“, sagt Boockhoff. Doch nicht nur für Allergiker und als umweltfreundliche Alternative sind ökologische Materialien interessant. Auch im Kinderzimmer bieten sich naturbasierte Anstriche an, da viele Eltern auf die Gesundheit ihrer Kinder achten möchten und diese besonders sensibel sind.

Beispielsweise werde in sogenannter Lehmfarbe das Naturmaterial Kaolin verarbeitet – dabei handelt es sich um weiße Tonerde. Diese wird zum Teil auch in Kosmetik oder Lebensmitteln verwendet. Durch naturbasierte Baustoffe wird der Feuchtigkeitsaustausch zwischen Wohnraum und Gebäude optimiert, erklärt Christoph Boockhoff. Die Raumluft werde damit verbessert und gesünder gemacht, zusätzlich ist sie nicht durch synthetische Bindemittel belastet.

Wandbeschichtung gegen gefährlichen Elektrosmog

Funkstrahlen entstehen bereits durch das normale Stromnetz und können das Immunsystem schwächen, zu Schlaflosigkeit, Wahrnehmungsstörungen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Firma Boockhoff bietet eine spezielle Beschichtung an, die die Strahlen abschirmt.

Fachwissen auch privat bei sozialen Projekten

In seiner Freizeit ist Christoph Bockhoff als Mitglied im Rotary-Club Schleswig maßgeblich an der Umsetzung von sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche beteiligt: „Gemeinsam mit Kindern haben wir einen Bauwagen für den Juki-Treff umgestaltet“. Etwa vier Monate lang wurde der graue Wagen verschönert.

Die Kinder „stempelten“ bunte Hände auf den Wagen. Zusätzlich wurden ihre Körperumrisse bunt übertragen, das Ganze später zum Schutz gegen das Wetter transparent überlackiert. Für seinen Einsatz bei unter anderem diesem Projekt bekam Christoph Boockhoff die Anerkennung „Paul Harris Fellow“.

Privat