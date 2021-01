Eigenanzeige: JOBS.sh : Für Arbeitgeber: Mit JOBS.sh den idealen Mitarbeiter aus der Region finden

Sie sind Arbeitgeber, auf der Suche nach neuen Mitarbeitern (m/w/d) und haben Jobs um die Ecke? Auf JOBS.sh finden Sie Bewerberinnen und Bewerber für Ihre offenen Stellen!

Avatar_shz von Selina Bluhm

31. Januar 2021, 00:00 Uhr

JOBS.sh, das Portal für Personalmarketing und Recruiting, bringt Arbeitgeber aus Schleswig-Holstein und Menschen, die auf der Suche nach einem neuen „Job um die Ecke“ sind, unkompliziert zusammen. Es bietet eine hochwertige und regionale Reichweite für Arbeitgeber, um ihre offenen Stellenanzeigen in der Region bekannt zu machen. Egal ob eine Fachkraft, ein Azubi, eine Führungskraft oder eine Aushilfe gesucht werden – JOBS.sh eignet sich für jedes Einstiegslevel und Betriebe jeder Größe. Durch die Spezialisierung auf die Region Schleswig-Holstein inserieren Arbeitgeber ihre Stellenangebote komfortabel und ohne Streuverluste. Gleichzeitig werden Unternehmen rund um die Uhr als interessanter Arbeitgeber gesucht und gefunden.

Das Stellenportal ist intuitiv und einfach zu bedienen. Bewerber können bei ihrer Jobsuche die Angebote auf Basis ihrer Wünsche und Vorstellungen filtern. Dabei berücksichtigt JOBS.sh sowohl den Wunschstandort als auch die Branche bzw. Berufskategorie. Sie reichen vom Handwerk über den Gesundheitssektor bis hin zu Immobilien, IT und Logistik. Bei den Jobangeboten können auch weitere Faktoren gewählt werden. Bewerber, die beispielsweise einen Beruf in Teilzeit suchen, können den entsprechenden Filter mit nur einem Mausklick aktivieren.

Für Unternehmen, die Bewerbungen lieber über ihre eigene digitale Karriereseite erhalten möchten, kann JOBS.sh auf die Website des Kunden verlinken.

Die Vorteile der JOBS.sh-Aboflat auf einen Blick:

Grafik: sh:z mit Infogram

JOBS.sh: Neukunden-Angebot bis 31. März

Um in diesem Jahr in Sachen Recruiting so richtig durchstarten zu können, bieten wir allen Neukunden 17 % Nachlass beim Abschluss einer Aboflatrate. Bei sechs Monaten Aboflat zahlen Sie nur fünf Monate. Wenn Sie zwölf Monate inserieren, bezahlen Sie nur für zehn. Dieses Angebot gilt bis zum 31.03.2021.

Werden Sie dort aktiv, wo Ihre potenziellen neuen Mitarbeiter zuhause sind – in Schleswig-Holstein!

Mit JOBS.sh als Partner wird die regionale Personalsuche so einfach wie möglich gestaltet. Finden Sie durch die regionale Präsenz des Portals neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erlangen Sie die Aufmerksamkeit der Bewerberinnen und Bewerber. Wir beraten Sie gerne persönlich: Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0461 808 2040 oder per E-Mail an info@jobs.sh. Weitere Informationen finden Sie hier.