Anzeige : Freie Stellen und viel Platz zu gestalten: Die Stadt Elmshorn als Arbeitgeberin

Das Team der Stadtverwaltung sucht Verstärkung und bietet jetzt die Chance, die eigene Zukunft zu gestalten.

Avatar_shz von shz.de

03. Juni 2020, 00:00 Uhr

Eine ganze Stadt am Laufen zu halten, dafür braucht jede Stadtverwaltung gutes Personal. Auch die Stadt Elmshorn heißt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets herzlich willkommen.

Gute Ideen sind gern gesehen

Das Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreibt die Stadt Elmshorn groß. Pragmatisches Vorgehen und gute Ideen sind darum immer willkommen.

Wir halten Ihnen den Rücken frei, damit Sie sich täglich mit vollem Engagement für die Stadt Elmshorn einsetzen können. Denn wir sind für alle da und geben der Stadt Elmshorn ihr l(i)ebenswertes Gesicht. Volker Hatje, Bürgermeister der Stadt Elmshorn

Das Team der Stadtverwaltung arbeitet jeden Tag daran, Elmshorn als Wohn-, Arbeits- und Lebensort noch attraktiver zu gestalten. Es sorgt dafür, dass über 52.000 Elmshornerinnen und Elmshorner ein selbstbestimmtes, gutes Leben führen können.

Die Stadtverwaltung bietet offene Stellen in mehreren Bereichen

Schon in den vergangenen Jahren ist das Team der Stadt Elmshorn zusammen mit der Einwohnerzahl stark gewachsen. Gute Leistung wird wertgeschätzt. „Wir kümmern uns gut um unsere Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte. Dabei bieten wir für alle den individuell richtigen und sinnstiftenden Arbeitsplatz“, erklärt Dorit Wilstermann-Fischer, die Leiterin Personalwesen und Organisation bei der Stadtverwaltung Elmshorn. Zum Beispiel mit spannenden Projekten in wichtigen technischen Bereichen wie Tief- und Straßenbau, Stadtplanung und Architektur, Hochbau und Elektrotechnik oder auch Siedlungswasserwirtschaft.

Aber natürlich hat die Stadt Elmshorn auch in den klassischen Verwaltungsberufen, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Gebäudepflege oder in der IT und in vielen anderen spannenden Bereichen viel zu bieten.

Die Jobs bei der Stadtverwaltung sind ebenso vielfältig wie die Stadt selbst. Als öffentliche Arbeitgeberin bietet die Stadt Elmshorn – auch in Krisenzeiten – sichere Jobs und eine zuverlässige, transparente Entlohnung. Dazu unter anderem 30 Tage Urlaub und maßgeschneiderte Arbeitszeitmodelle für jede Lebenssituation. „Bei uns können Sie sich selbst verwirklichen – mit viel Platz zum Gestalten“, verspricht Winnie Brix, Leiterin Demografiemangement bei der Stadt Elmshorn.

Stadt Elmshorn: Kontakt und offene Stellen

Wer gerne bei der Stadt Elmshorn arbeiten möchte, findet unter arbeiten-in-elmshorn.de alle offenen Stellenangebote und weitere Infos.

Stadt Elmshorn

Der Bürgermeister

Haupt- und Rechtsamt

Schulstraße 15–17

25335 Elmshorn

Ansprechpartnerin: Dorit Wilstermann-Fischer

E-Mail: personalwesen@elmshorn.de

Web: arbeiten-in-elmshorn.de

Telefon: 04121 231-220