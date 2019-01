Anzeige : Freie Stellen im Kreis Pinneberg: A. Beig-Verlag sucht Verkaufstalente

Der A. Beig-Verlag vergrößert sein Team und sucht angehende Mediaberater. Bewerbungen sind ab sofort willkommen.

von shz.de

13. Januar 2019, 23:58 Uhr

Pinneberg | Sich neuen Herausforderungen stellen, im Kreis Pinneberg unterwegs sein, regionale Betriebe besuchen, Menschen kennenlernen und ihre Ziele verstehen - die Abteilung Verkauf des A. Beig-Verlags möchte wachsen. Ziel ist es, Verkaufstalente in kurzer Zeit zu Mediaberatern zu schulen, die dann bei Kunden vor Ort die Leistungen und Produkte des Unternehmens vorstellen. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Wer passt ins Profil?

„Mit dem SalesProfi-Konzept suchen wir Quereinsteiger, die bereits etwas Berufserfahrung im Vertrieb bzw. Verkauf haben und sich in der Kommunikation mit Kunden und der Erstellung von Angeboten auskennen, aber mit dem Verlagswesen selbst bisher noch keine oder nur wenige Schnittmengen hatten“, sagt Rena Laue, die das Ausbildungsprogramm betreut. Das können zum Beispiel Menschen sein, die mit ihrem jetzigen Job unzufrieden sind und sich ausprobieren wollen in der kreativen Welt der Medien.

Was einen guten Verkäufer ausmacht? In den Augen von Rena Laue sind diejenigen für diesen Beruf geeignet, die gerne unterwegs sind, mit Menschen zusammenarbeiten und Freude daran haben, Kunden davon zu überzeugen, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Wer aktiv auf neue Kunden zugehen kann und zielstrebig ist, für den ist der neu konzipierte Beruf genau das Richtige, ist sich Laue sicher.

Bewerbungen sind ab sofort willkommen. Wer eine Zusage erhält, wird in kurzer Zeit fit gemacht, um möglichst schnell als Mediaberater im Einsatz zu sein. Das Quereinsteigerprogramm dauert zwölf Monate. In dieser Zeit erhält man eine Einarbeitung im Team, lernt das Verlagshaus und dessen Produkte kennen und bekommt einen Mentor zugewiesen, der mit Rat und Tat zur Seite steht. „Ziel der SalesProfi-Ausbildung ist es, möglichst schnell an die Arbeit herangeführt zu werden“, erklärt Laue das Konzept.

Gesucht: interessierte Persönlichkeiten

Der angehende SalesProfi vermarktet die gedruckten und digitalen Produkte des Verlages. Dazu zählen zum einen klassische Printprodukte wie Tageszeitungen und Magazine, zum anderen digitale Werbeprodukte wie Videoproduktionen sowie Performance- und Content-Marketing. Denn ein Zeitungshaus ist heute mehr als nur Anzeigenverkauf. Es gibt inzwischen ein sehr breites Digitalportfolio, über das die Profis ganz andere Zielgruppen ansprechen können.

Mediaberater unterstützten die Menschen und Unternehmen ihrer Region darin ihre Zielgruppe zu erreichen, und zwar mit allen Möglichkeiten, die sich ihnen heute bieten. Ein guter Mediaberater verkauft also nicht einfach nur Anzeigen, sondern erarbeitet gemeinsam mit dem Werbekunden passgenaue und individuelle Lösungen, um dessen Unternehmenserfolg zu steigern.

Vorteile des Jobs

Wer Interesse hat und aktiv die Abteilung Verkauf unterstützen möchte, den erwartet eine spannende Zeit. Als Verkäufer sitzt man nicht den ganzen Tag im Büro, sondern ist draußen beim Kunden. Jeden Tag lernt man etwas Neues dazu, erhält umfangreiche Einblicke in verschiedene Branchen und erfährt viel über deren Herausforderungen. Für diese gilt es dann, kreative Lösungen zu erarbeiten.