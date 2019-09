Anzeige: Itzehoer Aktien Club : Wealth Management für Superreiche: mehr Schein als Sein?

Warum sich der Itzehoer Aktien Club vom Glamour und der Exklusivität mancher Banken abgrenzt

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 00:01 Uhr

Itzehoe | „Oh wie gerne wäre ich im Club der Millionäre“, sang schon Udo Lindenberg vor über 20 Jahren. Es ist eine Welt, mit der der Großteil der Bevölkerung scheinbar nicht viel zu tun hat: die glitzernde Welt der Superreichen, die sich durch das Anlegen eines liquiden Vermögens von mindestens drei Millionen Euro für das sogenannte Wealth Managament klassifiziert. Der Begriff steht für die exklusive Vermögensverwaltung und Anlageberatung, eine Dienstleistung also, die üblicherweise von Menschen in Anspruch genommen wird, die finanziell ausgesorgt haben.

Der Itzehoer Aktien Club hingegen grenzt sich davon ab, seine Mitglieder nach der Größe ihres Geldbeutels zu klassifizieren, wie es in großen Teilen der Finanzbranche üblich sei, so der IAC:

Wir im IAC halten von dieser Kunden-Klassifizierung nicht allzu viel und können auch dem Glamour um die Exklusivität vieler Banken wenig abgewinnen. Jörg Wiechmann, Geschäftsführer und Gründer Itzehoer Aktien Club

Itzehoer Aktien Club

Doch kommt es bei der Geldanlage wirklich auf all den Schein an? Oder müssen sich nicht gerade auch die Vermögensberater der Reichen und Superreichen, die Wealth Manager, an den Ergebnissen messen lassen, die sie für Ihre Kunden erzielen? Der Itzehoer Aktien Club findet: Genau so müsste es sein.

Im Schnitt haben die Banken von 2012 bis 2017 eine Nettorendite von ca. 3,5 Prozent im Jahr für Ihre reichen Kunden erzielt. Zum Vergleich: Im IAC haben wir in diesem Zeitraum eine Rendite von durchschnittlich 8,9 Prozent pro Jahr erreicht - und das ganz ohne eine Mindesteinlage von Hunderttausenden von Euro. Jörg Wiechmann

Der Itzehoer Aktien Club macht sich dafür stark, dass Aktien nicht als Modell verstanden werden, das nur einem Bruchteil der Bevölkerung zur Verfügung steht, sondern allen, die sich dafür interessieren. Mit aktuell mehr als 7.000 Anlegern ist der IAC Deutschlands größter Anlegerclub. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist das Ziel des Itzehoer Aktien Clubs die Förderung der Aktienkultur in Deutschland. Die Berater des IAC setzen dabei auf ein vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe.

Weiterlesen: Aktien für alle - so gelingt die Geldanlage (Anzeige)

Wem das Thema Sparen, Finanzen und Aktien zu umfangreich oder fremd ist, kann sich Unterstützung einholen. Die persönliche Betreuung steht beim Itzehoer Aktien Club an erster Stelle: Von den 30 Mitarbeitern kümmern sich zwölf hauptberufliche Investment- und Anlageberater um die individuelle Betreuung der Mitglieder. Jedes Mitglied hat dabei einen persönlichen Ansprechpartner, der ihm bei der individuellen Vermögensplanung mit unabhängigem Rat und Tat zur Seite steht.

Sie interessieren sich für das Thema Aktien, haben aber noch Berührungsängste oder Fragen, die Sie gerne stellen möchten? sh:z das medienhaus sammelt Ihre Fragen und leitet sie an die Experten des Itzehoer Aktien Clubs weiter, dessen Berater sich gerne um Ihr Anliegen kümmern. Dieses Angebot in Kooperation mit sh:z das medienhaus ist für Sie kostenlos.

Als Dank für das Einsenden Ihrer Frage erhalten Sie einmalig das Buch „Die besten Börsenweisheiten von Warreen Buffett, zusammengetragen und kommentiert von Jörg Wiechmann“ vom Itzehoer Aktien Club.