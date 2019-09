Anzeige: Fragen zu Aktien stellen : Verstehen, was dahinter steckt: Der Itzehoer Aktien Club erklärt die Finanzwelt

Was Sie schon immer über Finanzen wissen wollten oder an Aktien nicht verstehen: Senden Sie uns jetzt Ihre Fragen, die im exklusiven sh:z-Finanzratgeber live mit den Experten des IAC beantwortet werden.

11. September 2019, 00:00 Uhr

Itzehoe | Es ist weder verwerflich noch unüblich, dass einem beim Thema Aktien und Finanzen ein Fragezeichen ins Gesicht geschrieben steht. Die Börse ist komplex und die Kurse nicht leicht zu durchschauen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man die Welt der Finanzen niemals verstehen wird. Der sh:z Finanzratgeber möchte nun gemeinsam mit den Experten des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) Licht ins Dunkle bringen. Und wie geht das am besten? Indem genau die Fragen beantwortet werden, die häufig auftauchen. Deshalb haben Sie jetzt die Möglichkeit, all Ihre Fragen zum Thema Sparen und Geldanlage beantwortet zu bekommen. Schicken Sie uns einfach über das unten stehende Formular Ihre ganz persönlichen Fragen und erfahren Sie im exklusiven sh:z-Finanzratgeber-Talk ihre individuelle Antworten per E-Mail darauf. Die häufigsten Fragen werden zusätzlich von den Experten am 21. Oktober in einem Video beantwortet.

Deshalb ist der Itzehoer Aktien Club der perfekte Ansprechpartner

Mit mehr als 8.000 zufriedenen Anlegern ist der Itzehoer Aktien Club Deutschlands größter Anlegerclub. Seit der Gründung vor über 20 Jahren ist das Ziel des IAC die Förderung der Offenheit und des Vertrauens gegenüber Aktien. Dazu bietet der IAC neben der Möglichkeit einer Investition in den IAC-Clubfonds wertvolle Informationen in Form von regelmäßigen Veranstaltungen, Kapitalmarktberichten, Live-Webinaren sowie bundesweiten Börsen-Seminaren.

Um mit Vorurteilen oder Angst vor Börsenmärkten und den Aktien aufzuräumen, steht die persönliche Betreuung beim IAC an erster Stelle: Von den 30 Mitarbeitern kümmern sich zwölf hauptberufliche Investment- und Anlageberater um die individuelle Betreuung der Mitglieder. Jedes einzelne Mitglied des Aktienclubs hat einen persönlichen Ansprechpartner, der ihm bei der individuellen Vermögensplanung mit unabhängigem Rat und Tat zur Seite steht.

Nur die Aktien der größten und bekanntesten Firmen der Welt finden ihren Platz im IAC-Clubfonds. Die Rede ist von Markenkonzernen wie Coca-Cola, Microsoft, BMW oder Apple. Unternehmen also, bei denen es keinen Zweifel gibt, dass sie auch in einigen Jahren noch existieren und gute Gewinne erzielen. Dies garantiert neben erstklassigen Renditechancen ein Höchstmaß an Sicherheit für das eigene Geld Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs

Auszeichnung für das Unternehmen aus Itzehoe

Wie in jedem Jahr hat sich der Euro-Finanzen-Verlag auch 2018 wieder auf die Suche nach dem „Finanzberater des Jahres“ gemacht. In einer Kombination aus Wissenstest und Depotmanagement mussten die Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet ihr Wissen und Können gleichermaßen unter Beweis stellen. Dabei konnte sich unser Kundenbetreuer Sascha Abel erneut den Titel als bester Finanzberater aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sichern. Auch unsere weiteren drei Kollegen, die erstmals am Wettbewerb teilnahmen, sicherten sich auf Anhieb einen der begehrten Plätze unter den TOP-100 Finanzberatern Deutschlands.

Jetzt Fragen einsenden!

Und dieses mit Auszeichnungen honorierte Wissen möchte der IAC nun weitergeben - und zwar an Sie. Den Beratern und Experten ist bewusst, dass Aktien ein schwieriges Thema sind und man im Alltag nicht allzu viel Zeit findet, sich damit ausgiebig zu beschäftigen. Sie möchten wissen, was Sie bei der Geldanlage in Aktien unbedingt beachten müssen, welche Nachteile ein Mischfonds hat und weshalb sich so viele Anleger mit der T-Aktie die Finger verbrannt haben? Sie können den Experten nun mittels des Formulars Ihre Fragen zukommen lassen, die dann im sh:z-Finanzratgeber und auf Wunsch individuell per E-Mail beantwortet werden.

Die Teilnahme ist anonym möglich, aber auch unter Angabe von Kontaktdaten. Möchten Sie auf jeden Fall Ihre Fragen beantwortet bekommen? Dann füllen Sie gern das Formular vollständig aus und erhalten Sie Ihre individuelle Antwort direkt von den Aktien-Profis des Itzehoer Aktien Clubs per E-Mail.