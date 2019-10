Anzeige: Itzehoer Aktien Club : sh:z Finanzratgeber: Aktien-Profi Jörg Wiechmann beantwortet Leserfragen im Video

Der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs und Moderator Thore Ziebell stehen den Leseerinnen und Lesern des sh:z Rede und Antwort.

21. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Ab wann lohnt sich die Investition in Aktien? Wie viel Geld sollte man in die Hand nehmen, wenn man in Fonds investieren möchte? Sind Cannabis und Wasserstoff die neuen Bitcoins? Und warum sollte man sein Geld überhaupt in Aktien anlegen, wenn es auf dem Sparbuch doch sicherer verwahrt ist? Viele sh:z-Leserinnen und -Leser haben in den letzten Wochen die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ihre Fragen rund um das Thema Geldanlage gestellt. Beantwortet hat diese nun ein Experte, der die Branche seit vielen Jahrzehnten kennt: Jörg Wiechmann, Geschäftsführer und Gründer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC).

Die beiden Videos werden am Montag, 21. Oktober 2019, um 13 Uhr hier in diesem Artikel sowie unter shz.de/finanzratgeber veröffentlicht.

Über den Itzehoer Aktien Club

Mit aktuell mehr als 7.000 Anlegern ist der IAC Deutschlands größter Anlegerclub. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist das Ziel des Itzehoer Aktien Clubs die Förderung der Aktienkultur in Deutschland. Die Berater des IAC setzen dabei auf eine vertrauensvolle Kommunikation auf Augenhöhe. Dabei ist das Konzept des IAC: „Zocken verboten!“ Von kurzfristigen Trends hält Fachmann Jörg Wiechmann nichts, das Wichtigste bei der Geldanlage ist in seinen Augen die Streuung in verschiedene Töpfe – und damit auch die Reduzierung des Risikos. Außerdem weiß der Finanzexperte aus Erfahrung, dass die langfristige Geldanlage die erfolgreichste ist und erklärt, weshalb Aktienfonds insbesondere für Neulinge an der Börse die bessere Wahl gegenüber Einzelaktien sind – auch aus steuerlichen Gründen.

Wer eine Aktien nicht für zehn Jahren besitzen will, sollte sie nicht einmal für zehn Minuten besitzen wollen. Jörg Wiechmann frei nach dem US-amerikanischen Großinvestor und Unternehmer Warren Buffett

„Aktien für alle“

Ein Irrglauben, mit dem Jörg Wiechmann in den Ratgebervideos aufräumt, ist, dass Aktien nur etwas für Besserverdiener sind. Der Itzehoer Aktien Club macht sich dafür stark, dass Aktien nicht als Modell verstanden werden, das nur einem Bruchteil der Bevölkerung zur Verfügung steht, sondern allen, die sich dafür interessieren.

Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder, der etwas von seinem Vermögen zur Seite legen kann, um es zu investieren, weil er am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren möchte, gut in Aktien aufgehoben ist. Denn nur so lässt sich dem Nullzinskonto entkommen und am langfristigen Wachstum der Aktienmärkte von 8 bis 9 Prozent teilhaben. Jörg Wiechmann, Geschäftsführer und Gründer des Itzehoer Aktien Clubs.

Diese Überzeugung ist auch der Hintergrund einer Veranstaltungsreihe, die der Itzehoer Aktien Club für alle Interessierten auf die Beine gestellt hat. Unter dem Motto „Aktien für alle“ lädt der IAC in alle Städte im Norden sowie nach München und Frankfurt ein. Thema des Abends: Erfolgreich investieren mit dem IAC in internationale Qualitätsaktien.

Die Veranstaltung richtet sich an Privatanleger. Der Referent ist Martin Paulsen, IAC-Fondsmanager. Er erklärt, was Anleger unbedingt beachten müssen, wenn sie dem Nullzins entkommen und den Gang an die Börse wagen wollen. Die Anmeldung zum IAC-Börsenseminar 2019 ist kostenlos. Sie ist auf der Webseite des IAC möglich unter dem Link iac.de/seminar

Termine Börsen-Seminar „Aktien für alle“ des Itzehoer Aktien Clubs

05.11.19 Hotel Mercator Itzehoe 11.11.19 Hotel Hanseatischer Hof Lübeck 12.11.19 Hotel Conventgarten Rendsburg 14.11.19 Wyndham Hannover Atrium 19.11.19 Messe Husum & Congress 20.11.19 Strandhotel Glücksburg 21.11.19 Kieler Schloss 26.11.19 Bankhaus Dlnner & Reuschel AG, München 27.11.19 Fleming's Conference Hotel, Frankfurt am Main 28.11.19 Hilton Hotel, Düsseldorf 04.12.19 Atlantic Hotel Universum, Bremen 06.12.19 Hotel Hafen Hamburg

Kostenlose Anmeldung auf der Webseite des IAC unter dem Link iac.de/seminar

