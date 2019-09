Anzeige: Aktien Club Itzehoe : Gier frisst Hirn: Experten erklären die Börse

Auch bei Aktien gilt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. An der Börse kann man sich - wie im wahren Leben - von einer Fassade blenden lassen. Die Experten des Itzehoer Aktien Clubs erklären, worauf man achten sollte.

16. September 2019, 00:01 Uhr

Itzehoe | Stellt man sich vor, eine Geldanlage hätte jedes Jahr eine Rendite von über 15 Prozent gebracht, würde man vor Freude vermutlich jubeln. Denn das wäre wirklich ein guter Wert. Jedoch sieht die Realität ein wenig anders aus: Eine Rendite im Nullzinsumfeld bleibt für viele Anleger eine wünschenswerte Utopie. Doch meistens nur für jene Anleger, die sich nicht in den Tiefen der Aktienmärkte auskennen. Die Experten des Itzehoer Aktien Clubs können ihren Mitgliedern dank jahrelanger Erfahrung und über 50 internationaler Qualitätsaktien von Apple über Coca-Cola und dank des derzeit guten Börsenumfeldes eine gute Grundvoraussetzung für erfolgreiches Investieren ermöglichen.

Nicht locken lassen, lieber langfristig planen

Umso erstaunlicher ist es jedoch, dass viele Anleger nach wie vor in die US-Börse vertrauen. Dort soll es möglich sein, innerhalb diesen Jahres bereits über 20 Prozent zuzulegen anstatt der bereits genannten 15 Prozent. Natürlich könnte man jetzt denken: Das ist ja augenscheinlich auch besser, man möchte ja schließlich die beste Rendite für sein Geld. Doch diese vermeintlich schönen Aussichten einer hohen Rendite täuschen. Die Experten warnen davor, sich von kurzfristig hohen Renditemöglichkeiten beeindrucken zu lassen. Es findet sich vermutlich immer irgendwo ein noch höherer Gewinn. Doch dabei sollte man bedenken, dass Anleger bei der Geldanlage meist von zwei Emotionen getrieben sind: Angst und Gier.

„Während die einen, die aus Angst, Fehler zu machen, an ihren vermeintlich sicheren Zinsanlagen hängen und dabei im Nullzinsumfeld sogar den schleichenden Verlust ihres Ersparten hinnehmen, kriegen andere den Hals nicht voll und riskieren auf der Jagd nach noch mehr Rendite alles bis hin zum Totalverlust. Im IAC konnten wir derartiges Verhalten seit unserer Gründung 1998 zuhauf beobachten: Im Jahr 1999 beispielsweise - die Börse war weltweit in Feierlaune und unser Jahresergebnis lag bei stolzen +37% - riefen zahlreiche Anleger an und beschwerten sich über die schlechte Rendite“, erinnert sich Jörg Wichmann, Geschäftführer des Itzehoer Aktien Clubs. Bereits in den 2000er Jahren konnten solche Verhaltensweisen beobachtet werden, als sich Anleger aufgrund der temporär besseren Wertentwicklung erst für China-Aktien, dann für Öl-Aktien und 2011 für Goldminen-Aktien entschieden. Vor zwei Jahren war es dann die Kursexplosion der Bitcoins, die Renditejäger dazu brachte, ihre Qualitätsaktien für vermeintlich bessere Renditechancen in Kryptoanlagen zu verkaufen.

Qualitätsaktien machen den Unterschied

„Zurück zu Qualitätsaktien hat von all diesen Anlegern aus meiner Erinnerung kein einziger gefunden. Das kann natürlich bedeuten, dass die Rechnung für die Renditejäger aufgegangen ist und sie mit ihren Anlagen nach wie vor Traum-Renditen einfahren. Oder aber, dass die ihr Geld auf der Suche nach maximaler Rendite verzockt bzw. so hohe Verluste erlitten haben, dass sie Jahrzehnte brauchen, um diese auszusitzen“, warnt Jörg Wichmann. Wer die weitere Entwicklung von Neuer Markt, China-, Gold- und Öl-Aktien sowie des Bitcoins kennt, wird eher auf Letzteres tippen. Bereits Super-Investor Warren Buffett wusste: „Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt.“ Wer wechselt, nur weil die Rendite einer Aktie gerade schneller steigt, als die der eigenen, läuft Gefahr, systematisch in Kursblasen zu investieren und die Talfahrt beim Platzen voll mitzumachen. Auch Qualitätsaktien sollte man nicht kaufen, weil sie gerade um über 15% gestiegen sind, sondern weil man Folgendes verstanden hat: Dass man sich damit an erstklassigen Weltkonzernen beteiligt und das angelegte Geld vom langfristigen Wachstum der Wirtschaft profitiert. „Doch das ist eine rationale Überlegung - und die fällt Renditejägern schwer. Denn Gier frisst bekanntlich Gehirn“, bringt es Jörg Wichmann auf den Punkt.

