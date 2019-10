Anzeige : Geld anlegen in Fonds – der Itzehoer Aktien Club beantwortet Leser-Fragen

Sascha Abel im Kurzinterview über Mindestbeträge, Laufzeiten und Kursschwankungen. Sie haben auch eine Frage? Dann senden Sie sie jetzt ein. Der Itzehoer Aktien Club beantwortet sie im sh:z Finanzratgeber.

von Julia Gohde

07. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Seit Jahren schon gibt es für Geld auf Sparkonten bei Banken kaum noch Zinsen. Die Vermögensanlage in Fonds wird darum immer attraktiver. Dennoch bestehen bei vielen Angst und Unwissenheit in diesem Gebiet. Sascha Abel ist Berater beim Itzehoer Aktien Club. Er kennt sich bestens mit Geldanlage, Fonds und Wertpapieren aus. Im Interview verrät er, weshalb Aktien nicht nur etwas für die „Schönen und Reichen“ sind.

Herr Abel, ab welchem Betrag ist eine Investition in Aktien beim Itzehoer Aktien Club möglich?

Sascha Abel: Theoretisch möglich ist es ab 2.500 Euro, ab dann kann man bei uns Kunde werden. Das ist die Minimum-Einlagesumme eines Fonds. Sinnvoller sind natürlich fünfstellige Beträge, da können wir als Berater individueller agieren, denn bei einem größeren Betrag kann man das Kapital breiter streuen und in verschiedene Fonds investieren. Man hat ja bestimmte Ziele bei der Geldanlage: Die eigenen vier Wände, eine private Altersvorsorge, und so weiter. Dafür braucht man größere Beträge.

Alternativ sind aber auch Sparpläne möglich. Ziel eines Sparplans ist es, ein Vermögen aufzubauen. Wir vom Itzehoer Aktien Club wollen, dass auch „ganz normale Menschen“ ihre finanziellen Ziele erreichen. Zum Beispiel kann man bei diesem Modell jeden Monat eine Investition von 50 Euro oder einem dreistelligen Betrag tätigen und in Fonds-Anteilen anlegen.

Welche Laufzeit wird bei Fonds empfohlen?

Je weniger Risiko ein Fonds hat, desto kürzer kann die Anlagedauer sein. Man muss individuell analysieren, was zum Kunden passt. Bei Aktienfonds sollte die Laufzeit mindestens fünf, besser zehn Jahre betragen, weil es auch mal passieren kann, dass die Kurse schwanken. Man muss in solchen Fällen die Zeit haben, eine Flaute aussitzen und die Schwächephase überbrücken zu können, anstatt die Aktien direkt zu verkaufen. Es kann immer mal Krisen geben. Bestes Beispiel ist die Finanzkrise vor zehn Jahren, als die Kurse an den Aktienmärkten heruntergingen. Auf lange Sicht gleichen Aktien das jedoch wieder aus.

Wenn man Fonds mit weniger Risiken hat, zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere, funktionieren auch kürzere Laufzeiten. Allerdings muss man aktuell dazu sagen: Da kommt nicht sehr viel bei heraus. Wir haben derzeit in Europa ein Zinsniveau, das bei Null liegt. Da kann man nicht viel erwarten, wenn man das Geld relativ sicher anlegen möchte. Wenn man heute Geld verdienen möchte, muss man ins Risiko gehen.

Informieren Sie die Kunden, wenn eine abgeschlossene Geldanlage in den Keller geht?

Ja, die Kunden des Itzehoer Aktien Clubs bekommen jeden Monat eine Information darüber, wie sich ihre Geldanlage entwickelt hat. Sie erhalten einen Auszug sowie einen Kommentar, in dem das aktuelle Börsengeschehen aufgegriffen wird. So wissen sie, was die Finanzwelt beschäftigt.

