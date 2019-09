Anzeige: Itzehoer Aktien Club : Aktien für alle: So gelingt die Geldanlage

Lernen Sie jetzt die Berater des Itzehoer Aktien Club kennen: Dank der jahrelangen Erfahrung und dem Bewusstsein für den stetigen Wandel des Börsenmarktes sind sie der ideale Ansprechpartner in Finanzierungsfragen.

23. September 2019, 00:01 Uhr

Itzehoe | Nach der Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag im Dezember ist es ruhig um ihn geworden. Doch angesichts der mittlerweile lauter werdenden Frage, ob die große Koalition das Ende diesen Jahres noch erleben wird und wer im Falle dessen vorgezogener Neuwahlen Kanzlerkanditat der CDU wäre, betritt er nun wieder die politische Bühne: Die Rede ist von Friedrich Merz. „Er hatte bereits Ende letzten Jahres für eine breitere Beteiligung der Bevölkerung am Produktivkapital geworben. Frei nach dem Motto: Aktien für alle“, erklärt Jörg Wiechmann.

Politik und Börsenmärkte gehen Hand in Hand

Für diese Stellungnahme erntete er reichlich Kritik. Doch davon bleibt Merz scheinbar unbeeindruckt: In einem Interview wirbt Merz jetzt erneut für seine Position: „Die Zahl der Aktionäre ist in Deutschland im letzten Jahr um rund 200.000 gestiegen, sie liegt jetzt wieder über zehn Millionen. Das ist, für sich genommen, eine gute Nachricht. Damit sind aber immer noch 70 Millionen Menschen in Deutschland ohne Zugang zu den Kapitalerträgen der Unternehmen. Immer noch arbeiten Millionen deutscher Beschäftigter in börsennotierten Aktiengesellschaften, deren Erfolg von Millionen ausländischer Aktionäre vereinnahmt wird.“

Die Entwicklung des Aktienmarktes

Merz weiter: „Daran muss sich etwas ändern, aber daran lässt sich nur etwas ändern, wenn in Deutschland eine neue Kultur des Aktiensparens entsteht und sich daraus eine neue Teilhabe am Erfolg der Marktwirtschaft entwickelt.“ Den Kritikern hält Friedrich Menz entgegen: „Ich kenne den Einwand: Dann sollen also Arbeitnehmer ihr hart verdientes Geld auf dem Kapitalmarkt verzocken und von den Kapitalisten gleich noch ein zweites Mal ausgebeutet werden. Doch warum sehen das in so vielen Ländern der Welt, nicht nur in den USA, sondern auch in vielen Ländern Europas so viele Menschen so grundsätzlich anders? Warum ist fast überall die Aktienquote in Europa höher als bei uns?“

Damit bringt Merz auch in den Augen des Itzehoer Aktien Club einen erfrischenden Gedanken auf die politische Agenda. Die dort seit Jahren vorherrschenden Themen wie Euro-Rettung, Flüchtlings-Rettung und seit neuestem auch noch Klima-Rettung muss man sich nämlich erst einmal leisten können. Das Geld dazu wird in der Wirtschaft verdient, und nur dort. „Folglich sollte es erstens in unser aller Interesse liegen, dass die Wirtschaft hierzulande auch in der Zukunft blüht und gedeiht - und dass zweitens an diesem Erfolg dann möglichst breite Teile der Bevölkerung teilhaben. Das geht am Besten über eine staatliche Förderung des Aktiensparens, wie es bereits in anderen Ländern wie den Niederlanden erfolgreich praktiziert wird“, beschreibt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Club, die aktuelle Lage.

Wer hingegen Aktien und Unternehmertum pauschal verteufelt oder als Instrument zur Bereicherung einer privilegierten Minderheit brandmarkt, gefährdet damit die Grundlage unseres Wohlstandes: die breite Zustimmung zur sozialen Marktwirtschaft. „In Zeiten zunehmend ideologisch geführter politischer Debatten um Themen wie Klima, Flüchtlinge und Europa empfinden wir eine stärker rationale Argumentation und eine Fokussierung auf die Frage, wie wir unser Wohlstandsniveau erhalten und alle daran beteiligen können, erfrischend konstruktiv“, wissen die Berater des Itzehoer Aktien Club. Vor allem wird durch die klare Positionierung von Friedrich Merz jetzt wieder deutlich, wo der Unterschied zwischen den politischen Protagonisten liegt: Die einen überbieten sich mit Ideen zum Geldausgeben und setzen zur Finanzierung auf staatliche Umverteilung und Enteignung. Die anderen setzen den Fokus aufs Geldverdienen mit einer prosperierenden Wirtschaft und eine möglichst hohe Beteiligung vieler daran, ganz nach dem Motto: Aktien für alle.

