Anzeige: Lebenshilfewerk Neumünster GmbH : Erzieher (m/w/d) gesucht: Jobs mit Gestaltungsmöglichkeiten in neuer Kita

In der neuen Kita der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH haben zukünftige Mitarbeiter die Chance, von Anfang an ihren Arbeitsalltag mitzugestalten.

19. April 2022, 00:01 Uhr

Neumünster | „Wer erstmal gesehen hat, was wir hier machen und mit welchem Hintergedanken, der kann selten der Versuchung widerstehen, auch selbst hier mitzumischen.“ Diese selbstbewusste Feststellung kommt von Thorsten Golks, Bereichsleiter für pädagogische Lebens- und Entwicklungsangebote bei der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH. Er hat bereits viele Bewerbungsgespräche mit angehenden SPAs und Erzieher*innen geführt und weiß, dass die Ehrlichkeit und Authentizität des Lebenshilfewerk NMS-Teams bei Bewerbern gut ankommen. Deswegen ist er sich sicher: „Wer uns einmal kennen gelernt hat, der will auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit anfangen bei uns zu arbeiten.“

Derzeit ist die Lebenshilfewerk Neumünster GmbH vor allem auf der Suche nach Teammitgliedern für die neue inklusive Kita, die am 01. August diesen Jahres in der Lerchenstraße in Neumünster ihre Türen öffnen wird. Das Gebäude steht, die Spielgeräte sind schon da, das Raumkonzept wird derzeit erarbeitet – die Staffelei und die Leinwand sind also bereitgestellt, wie Thorsten Golks es ausdrückt:

Jetzt darf jeder seine Farben mitbringen und wir malen gemeinsam das Bild. Nicht wörtlich, denn die Farbe ist hier schon an den Wänden, aber im übertragenen Sinn: Es geht darum, gemeinsam zu gestalten, was in dieser Kita passieren wird. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, diesen Neubau mit Kreativität und Leben zu füllen. Thorsten Golks, Bereichsleiter für pädagogische Lebens- und Entwicklungsangebote bei der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH

Diese Möglichkeiten sich einzubringen reichen von der Teamfindung über die Mitgestaltung des pädagogischen Ansatzes bis hin zur Dienstplangestaltung.

Modern, abwechslungsreich, farbenfroh und natürlich in erster Linie kindgerecht ist die neue Kita ausgestattet. Das Kernthema der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH spiegelt sich hier also auch in der Ausstattung wieder, denn Thorsten Golks und seinen Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein lebenswertes und attraktives Angebot zu schaffen, in dem jeder mit seiner Individualität und seinen Besonderheiten angenommen wird, wie er oder sie ist.

Die ganz verschiedenen Bedürfnisse der Kinder in einer inklusiven Kindertagesstätte können am besten durch ein ebenso diverses Team befriedigt werden, da ist sich Thorsten Golks sicher. „In der Kita ‚Lütte Lüüd‘ haben wir bereits ein sehr buntes, multikulturelles Team. Wir haben Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Muttersprachen und Kulturen und wir haben auch eine sehr durchmischte Altersstruktur. Da sind wir also schon sehr breit aufgestellt, was die personelle Ausstattung angeht. Das wünschen wir uns natürlich für die neue Kita auch.“

Wie bereits in der bestehenden Kita soll auch in der Lerchenstraße auf Sprachförderung besonderer Wert gelegt werden.

Insgesamt sind in der neuen Kita 60 Betreuungsplätze geplant, davon 20 im U3- und 40 im Ü3-Bereich. Betreut werden sollen hier Kinder mit und ohne Beeinträchtigung, weswegen auch diverse Kompetenzen bei den zukünftigen Mitarbeiter*innen gefragt sind: Gesucht werden neben Erziehern (m/w/d), SPAs und Sonder- und Heilpädagogen (m/w/d) auch Kandidaten mit Führungserfahrung für die Kitaleitung und Hauswirtschaftler*innen, die gemeinsam den Tagesablauf für die Kinder gestalten. Auch junge Menschen, die sich für ein FSJ oder ein Praktikum interessieren, können sich gern bei der Lebenshilfe Neumünster bewerben.

Kontakt für Bewerbungen Lebenshilfewerk Neumünster GmbH

-Personalabteilung-

Rügenstraße 5

24539 Neumünster Oder gerne auch per Mail an personalabteilung@lebenshilfe-werk-nms.de Web: www.lhw-nms.de Auch in anderen Arbeitsbereichen des Lebenshilfewerks gibt es freie Stellen. Zu den aktuellen Ausschreibungen geht es hier: www.lhw-nms.de/ka

