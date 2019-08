Anzeige: Offene Stellen : Ein Beruf mit vielen Möglichkeiten: So vielseitig ist die ambulante Pflege bei Hellrung

„Ich liebe den Beruf über alles“, schwärmt Erika über ihren Alltag als Pflegerin beim Ambulanten Pflegedienst Hellrung. Nun sucht das Team Verstärkung. Gesucht werden Menschen mit Herz und Leidenschaft.

13. August 2019, 02:45 Uhr

„Es ist ein sehr wichtiger Beruf“, erzählt Erika über ihre Aufgabe als Pflegefachkraft beim ambulanten Pflegedienst Hellrung. Als erster privater Pflegedienst in Neumünster wurde das Unternehmen 1990 gegründet und befindet sich bis heute in Familienhand. Dies spielgelt sich auch in der täglichen Arbeit wider. Die familiäre Atmosphäre sowie der Zusammenhalt im Team macht die Arbeit hier zu etwas Besonderem, dass nicht mehr überall gegeben ist. Der „gesunden Mittwoch“ mit Obst und Gemüse oder die regelmäßigen Massagen sind nur zwei Dinge worüber sich die Mitarbeiter hier freuen können. Zudem stehen die Türen der Geschäftsführung immer offen um jederzeit ansprechbar zu sein.

Das Pflegeleitbild: Hellrung setzt neue Maßstäbe

Beim gesamten Team des ambulanten Pflegedienstes Hellrung steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Bedürfnisse und besonderen Anforderungen, die jeder Einzelne mitbringt, werden hier individuell wahrgenommen und in der Pflege berücksichtigt. Das Team hat sich zur Herzensaufgabe gemacht, die Menschen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu versorgen und zu unterstützen. „Da wir uns als Gast im Hause unserer Klienten ansehen, bedeutet dies auch, dass wir die Räumlichkeiten nicht der Pflege anpassen, sondern die Pflege den Räumlichkeiten. Wir versuchen, ein Höhstmaß an Privatsphäre zu wahren“, berichtet Ken Hellrung.

Um die hohe Qualität der Versorgung sicherzustellten und weiterzuentwickeln werden regelmäßig Schulung vor Ort oder über das Internet angeboten. So kann jeder Mitarbeiter seine Fortbildungszeit flexibel einteilen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit je nach persönlichen Interessen individuelle Angebote wie zum Beispiel eine Weiterbildung zum Wundmanager in Anspruch zu nehmen.

Ich helfe gerne anderen Menschen und bin mit Leib und Seele dabei Anika, Pflegekraft beim Ambulanten Pflegedienst Hellrung

Nicht nur als ausgebildete Pflegekraft, sondern auch als Quereinsteiger kann in diesem spannenden Beruf gearbeitet werden. Die nötige Unterstützung, besonders in der Einarbeitungszeit, wird nicht nur vom Pflegeteam, sondern auch von der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter aus der Verwaltung sichergestellt.

Karriere in der Pflege: Offene Stellen beim Ambulanten Pflegedienst Hellrung

Pflegefachkraft (m/w/d)

Die Aufgaben Übernahme von Aufgaben überwiegend im Bereich Behandlungspflege und die Durchführung der vereinfachten und modernen Dokumentation.

Die Wünsche an die Bewerber Abgeschlossene Ausbildung als Alten- oder Krankenpfleger/in sowie engagiertes, kompetentes und verantwortungsbewusstes Arbeiten und ein Führerschein der Klasse B.

Pflegehilfskraft (m/w/d)

Die Aufgaben Übernahme von Aufgaben im Bereich der Grund- & Behandlungspflege und die Durchführung der vereinfachten und modernen Dokumentation.

Die Wünsche an die Bewerber Erfahrung im Bereich der Pflege oder durch Bereitschaft neue Aufgaben zu erlernen sowie kompetentes und verantwortungsbewusstes Arbeiten und ein Führerschein der Klasse B.

Das bietet der Ambulante Pflegedienst Hellrung seinen Mitarbeitern:

Eine angemessene Bezahlung

Ein veranwortungsvolles & interessantes Aufgabengebiet

Arbeiten im Zwei-Schichtsystem mit Früh- und Spätschicht

Dienstwagen und Dienstkleidung wird zur Verfügung gestellt

Offene und herzliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen

Strukturierte und gründliche Einarbeitung

Regelmäßige Schulungen und individuelle Weiterbildungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Gemeinsame Teamaktivitäten zur Teamförderung

Auch für Berufseinsteiger, Berufsrückkehrer und Quereinsteiger unterstützt das Team des Ambulanten Pflegedienst Hellrung bei einem guten Einstieg

in das neue Aufgabenfeld. Die Bewerbungen können neben dem Postweg, per Email oder auch online über die Internetseite eingereicht werden, dazu einfach das Formular auf der nachstehenden Seite ausfüllen: pflegedienst-hellrung.de/karriere/

