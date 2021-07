Für MINT-Begeisterte : Diese Hochschulen bieten Ferien-Angebote

Wer sich für den MINT-Bereich interessiert, kann sich in den Ferien an der Hochschule ausprobieren. Viele Institutionen bieten Workshops und Schnupperkurse an.

Bielefeld | Auch während der Corona-Pandemie bieten viele Hochschulen MINT-Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler an. Darauf weist die Initiative „Komm-mach-MINT“ auf Twitter hin. Viele der Programme finden aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen online statt. Eine Übersicht zu den Ferien-Unis gibt es auf der „Komm-mach-MINT“-Webseite. Über die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.