Steuererklärung für 2017 : Die Frist naht: Wer bei der Steuererklärung helfen kann

Bald ist es soweit: Bis zum 31. Mai muss die Steuererklärung beim Finanzamt sein. Ein Steuerberater oder der Lohnsteuerhilfeverein können unterstützen.

von Julia Gohde

01. Mai 2018, 05:46 Uhr

Es ist eine lästige Aufgabe, doch für viele lohnt sie sich: Im Schnitt bekommt der deutsche Steuerzahler 935 Euro im Jahr erstattet, schätzt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Steuerzahler, die ihre Unterlagen noch nicht aufbereitet und eingereicht haben, sollten sich sputen. Ihnen bleibt noch bis zum 31. Mai Zeit, dann muss alles beim Finanzamt sein.

Wer Unterstützung sucht, hat mehr Zeit

Wer seine Steuererklärung selbst zu Papier bringt oder mithilfe eines Online-Tools erledigt und dabei in Zeitnot gerät, kann beim Finanzamt einem Antrag auf Fristverlängerung stellen. „Die Frist wird teilweise sogar bis Ende September verlängert“, sagt Michael Beumer von der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. „Man sollte allerdings rechtzeitig anfragen“, so Beumer weiter.

Der Lohnsteuerhilfeverein berät

Diejenigen, die sich mit der Erstellung ihrer Steuererklärung schwer tun, können bei einem Profi Hilfe suchen - auch dann wird ihre Frist verlängert. Wer einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein aufsucht, hat mit der Abgabe bis zum Ende des Jahres Zeit.

Insbesondere Rentner, Arbeitnehmer und Studenten können oft die Angebote der Lohnsteuerhilfevereine nutzen - unter der Voraussetzung, dass sie nicht gewerblich oder freiberuflich Geld einnehmen oder umsatzsteuerpflichtig sind. Vereine dürfen bei Einkünften aus Arbeitslohn, Unterhalt, Renten und beim Kindergeld beraten. Außerdem dürfen ihre Mandanten nicht mehr als 13.000 Euro im Jahr durch Vermietung und Kapitalanlagen einnehmen. Die Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerhilfeverein kann zwischen 35 und 400 Euro im Jahr kosten.

Hilfe vom Profi

Freiberufler, Selbstständige und Unternehmer müssen sich bei Beratungsbedarf hingegen an einen Steuerberater wenden. Auch wer eine Solaranlage auf dem Dach hat oder Geld erbt, sollte sich informieren, ob er einen Steuerberater benötigt. Als grobe Faustformel gilt: Je komplexer der Fall ist, desto sinnvoller ist die Hilfe durch einen Berater. Dazu kommt: Wer die Steuererklärung an einen Experten abgibt, löst sich auch von der damit verbundenen Verantwortung. Denn wenn Fehler vorliegen, haftet das Steuerbüro.

Steuerberater gestalten den Preis für ihre helfenden Dienste in der Regel individuell. Aufgrund dieser Variabillität empfiehlt es sich, die Kosten direkt anzusprechen, um keine Überraschung zu erleben. Eine Übersicht über die Berechnung der Kosten gibt die Steuerberatergebührenverordnung.

Vier Tipps, um die passende Unterstützung zu finden:

Der Verein oder Berater sollte in der Nähe sein.

Stichwort gleiche Wellenlänge: Ein persönliches Gespräch ist besonders am Anfang ratsam.

Kollegen, Freunde oder die Familie können ggf. von Erfahrungen berichten oder eine Empfehlung aussprechen.

Auf Qualifikationen, Zertifikate und Arbeitsgebiete achten.

Bei den Lohnsteuerhilfevereinen gibt es zertifizierte Beratungsstellen (DIN 77700). Dieses Qualitätssiegel können die Vereine freiwillig erwerben. Wer sich Steuerberater nennen will, muss eine staatliche Prüfung bestehen. Wie auch die Mitarbeiter in den Vereinen sind sie an Recht und Gesetz gebunden.

Ein letzter Tipp: Die Kosten für den Steuerberater oder den Lohnsteuerhilfeverein kann man in der Steuererklärung als Werbungskosten angeben. Das lässt die Steuerlast im Jahr darauf sinken.

(Mit dpa)