Anzeige : Der Mensch steht im Fokus: VOSS sucht Mitarbeiter für freie Stellen auf Sylt

Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen: VOSS bietet den Mitarbeitern unvergleichliche Arbeitsplätze mit vielen Freiheiten. Zum Beispiel im Bistro Friend's und im Shop an der Strandpromenade mit Blick auf das Meer.

von Levin Lange

22. Mai 2019, 02:28 Uhr

SYLT | Wer im hohen Norden mit der Bahn reist und sich vor der Zugfahrt noch eine Zeitschrift und einen Kaffee kauft, kennt die Firma, die von der deutschen Urlaubsinsel Sylt kommt: VOSS. In den Bahnhöfen von Husum, Niebüll, Flensburg und Sylt kann man in den Bahnhofsbuchhandlungen des Unternehmens die Wartezeit bis zur Abfahrt mit Stöbern oder dem Eindecken mit Verpflegung verbringen. Doch hinter dem Namen VOSS verbirgt sich noch mehr. Nicht nur in den vier Bahnhöfen ist das Unternehmen zu finden, sondern auch in den Vorkassenzonen einiger Verbrauchermärkte. Auf Sylt hat sich VOSS unter anderem einen Namen als Dienstleister rund um das Büro gemacht.

VOSS

Persönliche Freiheiten: Unternehmensmentalität von VOSS

Das Unternehmen steht für ein breites und tiefes Produktsortiment sowie für Persönlichkeit. Es wird bereits in zweiter Generation geführt und zeichnet sich durch Verlässlichkeit aus. Mit einer Produktvielfalt, die man nur selten bei Händlern findet, stattet Voss Betriebe und Privatpersonen mit Papier- und Schreibwaren, Schul- und Bastelbedarf, Bilderrahmen sowie Büro-und EDV-Technik aus. Doch nicht nur nach außen kann das Unternehmen VOSS mit Eigenschaften wie Kompetenz, Aktualität und Vielschichtigkeit überzeugen. Auch innerhalb des Unternehmens werden Werte wie Menschlichkeit, Persönlichkeit und Ehrlichkeit groß geschrieben. Langfristige Betriebszugehörigkeiten und eine geringe Fluktuation sprechen für sich: Im Unternehmen werden die Mitarbeiter als Menschen angesehen und dank enger Zusammenarbeit und flachen Hierachien auch so in den Betrieb eingebunden. Ein Zusammenhalt, der durch viele Benefits, wie Firmenevents und ein betriebliches Vorschlagswesen noch weiter gestärkt wird, zeichnet das Miteinander aus. Und für diese Gemeinschaft sucht VOSS stetig Zuwachs. Neue Kollegen, die sich der Herausforderung stellen möchten, Zufriedenheit und Qualität zu liefern und sich in einer fortwährend entwickelnden Branche zu etablieren.

Der Mensch an sich ist uns wichtig und steht bei uns an erster Stelle. Birte Volz, Geschäftsführerin Marketing und Personal von VOSS

Vielfältige Berufe: Im Bistro an der Sylter Strandpromenade, im Papierhaus, in den Bahnhöfen oder Postshops

Aktuell sucht VOSS in insgesamt fünf verschiedenen Bereichen neue Kollegen. Sowohl in Vollzeit, als auch in Teilzeit werden Menschen mit Freude am Verkauf für den Bahnhofsbuchhandel in Westerland und Niebüll. Hier kann man den Reisenden und Pendlern mit einem Kaffee den Start in den Tag erleichtern und Urlauber mit einem Reiseführer begrüßen. In den Post- und Lottoshops in Niebüll und in Tinnum versorgt man die Kunden mit allen Dienstleitungen der Post und verhilft ihnen zum Lottoglück. Flexible Arbeitszeiten sorgen für zusätzliche Abwechslung im Alltag und ermöglichen es auf private Gegebenheiten einzugehen.

Wer dort arbeiten möchte, wo andere Urlaub machen und seine Pause mit den Füßen im Sandstrand verbringen möchte, ist an der Strandpromenade in Westerland genau richtig. Das Friends Bistro und der Shop freuen sich über neue Mitarbeiter im Service und im Verkauf. Im Papierhaus, der Zentrale des Unternehmens, wird zudem ein Mitarbeiter für die Werkstattannahme für Büro- und EDV-Technik gesucht.

Offene Stellen bei VOSS - Servicemitarbeiter Friends Bistro Westerland (Voll-/Teilzeit) - Verkaufsmitarbeiter im Friends Shop auf der Strandpromende (Voll-/Teilzeit) - Verkäufer/in für die Bahnhofsbuchhandlungen in Westerland und Niebüll (Voll-/Teilzeit) - Verkäufer/in für die Post- und Lottoshops in Tinnum und in Niebüll (Voll-/Teilzeit) - Mitarbeiter für die Annahme von Aufträge und Organisation der Werkstatt (Vollzeit)

Gleichermaßen Sicherheit und Freiheit

Der Arbeitsalltag bei VOSS sieht nie gleich aus und dennoch kann den Mitarbeitern durch Rahmenbedingungen wie Wochenarbeitspläne und betriebliche Vorsorge Sicherheit geboten werden. Innerhalb der einzelnen Tätigkeitsfelder besitzt insbesondere der Freiraum zur Selbstgestaltung eine besondere Attraktität. Und auch Fortbildungen sowie regelmäßige Schulungen und Seminare ermöglichen es den Arbeitnehmern, sich weiter zu entwickeln und individuell zu entfalten.

VOSS

Weitere Zusatzleistungen wie eine vergünstigte Mitgliedschaft in einem Sylter Fitnessstudio und Vergünstigungen in den eigenen Betrieben und Bistros sowie regelmäßiges Grillen zum Feierabend im Papierhaus in den Sommermonaten zeugen von der Mentalität, die im gesamten Familienunternehmen mittels eines kooperativen Führungsstils gelebt wird.

Zu Fehlern kann man hier stehen und sie werden als Möglichkeit gesehen, etwas dazuzulernen. Stefan Köster, Geschäftleitung und Personal bei VOSS

Zukunft bei VOSS: Das wird gesucht

VOSS sucht Menschen. Menschen, die Freude daran haben, anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und denen es leicht fällt, für Herausforderungen eine Lösung zu finden. Abschlüsse, Vorerfahrung und Noten sind dem Unternehmen nicht so wichtig wie die Persönlichkeit. „Man kann alles erlernen, was in den einzelnen Tätigkeitsfeldern gefordert wird, aber was uns primär wichtig ist, sind Offenheit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit“, erklärt die Geschäftsführerin Birte Volz.

VOSS

Wer sich angesprochen fühlt, sich direkt bewerben möchte oder noch weitere Informationen zu den einzelnen Stellen benötigt, darf sich gern an Stefan Köster von VOSS wenden. Über Bewerbungen freut sich das Unternehmen in schriftlicher Form auf digitalem Weg oder per Post.