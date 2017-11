Mehr Flexibilität : Das gilt ab 2018 im Mutterschutz

Ab dem 1. Januar gilt das Mutterschutzgesetz uch für Frauen, die bisher nicht darunter fielen. Das sind vor allem Schülerinnen und Studentinnen. Wie bei einer Art Teilschutz dürfen die Schwangeren also zur Schule gehen, müssen dann aber zum Beispiel nicht an Klausuren teilnehmen. Bisher blieb in solchen Fällen nur die Möglichkeit der Krankschreibung.