Anzeige : Chancen.Wege.Perspektiven

Präsentieren Sie Ihren Ausbildungsbetrieb in der Sonderbeilage am 23. März 2018

von shz.de

24. Januar 2018, 08:59 Uhr

Chancen.Wege.Perspektiven. ist der Ratgeber für die berufliche Ausbildung und das ideale Format für Unternehmen, die sich als Ausbildungsbetrieb in Schleswig-Holstein präsentieren wollen!

Informieren Sie Schüler, Eltern und Lehrer über Ihr Ausbildungsangebot in unserer großen Broschüre rund um den Einstieg ins Berufsleben und präsentieren Sie Ihr Unternehmen in dieser Sonderbeilage und crossmedial auf jobs.sh und shz.de.

Der Anzeigenschluss ist am 22. Feburar.

Reichweite: 608.800 Leserinnen und Leser (Print und digital) und 8.000 Ex. für Schulen und deren Schülerinnen und Schüler in den Abgangsklassen in SH.





Wir beraten Sie gerne unter Tel. 0461 808 4939 oder fragen Sie Ihren Mediaberater vor Ort.