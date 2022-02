Panorama : Busfahrer fährt von Albanien bis Deutschland ohne Pause

Mit Passagieren von Albanien nach Deutschland ohne eine einzige Pause: Das hat der Fahrer eines Linien-Reisebusses laut seiner Fahrerkarte „geschafft“, wie die Verkehrspolizei Coburg am Donnerstag mitteilte. Auf anderen Touren habe er eineinhalb Stunden Ruhepause eingelegt. „Ankommen statt Umkommen als reines Glücksspiel“ - so wurde der Fahrstil in der Mitteilung beschrieben. Schwerverkehrsspezialisten der Polizei hatten den Bus am Donnerstag auf dem Rastplatz Coburg Forst Ost kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt; unter anderem anhand der Fahrerkarte, auf der die Fahr- und Pausenzeiten gespeichert sind.

In dem Bus befanden sich den Angaben zufolge 25 Passagiere, darunter Familien mit kleinen Kindern - und ein staatsanwaltschaftlich gesuchter Mann, dem illegaler Aufenthalt zur Last gelegt wird. Der zweite Fahrer habe die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten ebenfalls „gänzlich missachtet“ habe, so die Polizei. Um die Verstöße zu verschleier...

