AzubIZ 2021 : Sieben Tipps für Online-Vorstellungsgespräche

Tipps von der Agentur für Arbeit Itzehoe: Was muss man bei Online-Vorstellungsgesprächen beachten?

Avatar_shz von shz.de

07. Juli 2021, 11:08 Uhr

Online-Bewerbungsgespräche wurden gerade in Zeiten von Corona für die Unternehmen immer wichtiger, werden aber auch in Zukunft sicherlich nicht mehr wegzudenken sein. Auch für die Bewerberinnen und Bewerber gibt es viele Vorteile. Zum Beispiel entfallen die Anfahrtswege. Das spart Zeit und Geld. Außerdem sind viele in der gewohnten Umgebung zu Hause auch weniger nervös. Doch was muss man bei Online-Vorstellungsgesprächen beachten? Die Berufs- und Studienberaterin Kerstin Harms von der Agentur für Arbeit Itzehoe gibt hier die wichtigsten Tipps.

Online-Vorstellungsgespräche - gleich und doch anders

Inhaltlich unterscheiden sich Online-Vorstellungspräche kaum von den klassischen Gesprächen. Ihr bereitet euch also wie auf ein klassisches Vorstellungsgespräch vor. Aber anders als bei einem Gespräch im Unternehmen, müsst Ihr hier vor allem selbst einige technische Vorbereitungen treffen.

Technik – Hardware und Software

Für Onlinegespräche eignen sich am besten Laptops oder PCs mit einer Kamera. Integrierte Kameras und Mikrofone reichen meistens aus. Ein Headset erhöht die Tonqualität. Wer ein Smartphone oder Tablet nutzt, stellt das Gerät am besten an einen festen Platz. Wichtig ist auch die Software. Ihr solltet vorab prüfen, ob das richtige Programm bereits installiert ist oder erst noch runtergeladen werden muss. Außerdem braucht man eine gute und stabile Internetverbindung.

Die beste Position ist wichtig

Der Gesprächspartner sieht alles, was im Hintergrund steht. Dieser sollte daher aufgeräumt und neutral sein – möglichst helle Wände, ohne auffällige Poster oder Bilder. Gut ist auch ein aufgeräumtes Bücherregal oder eine Zimmerpflanze im Hintergrund. Die Kamera platziert man am besten in circa einem Meter Abstand auf Augenhöhe. Sie sollte den gesamten Oberkörper erfassen. Gute Lichtverhältnisse sind ebenfalls wichtig. Optimal ist ein seitlicher Lichteinfall oder von vorn. Wer eine zusätzliche Lampe aufstellt, sollte sich aber nicht direkt anstrahlen. (Es ist ja kein Verhör!)

Kleidung – von Kopf bis Fuß

Die Kleidung wählt Ihr wie bei einem normalen Vorstellungsgespräch. Das variiert je nach Berufswunsch - bei einer Bank sollte es z.B. ein klassisches Businessoutfit sein. Jogginghose geht nicht - auch wenn man davon ausgeht, dass man bei einem Online-Gespräch die Beine nicht sieht. Denn es kommt durchaus vor, dass man während des Gespräches aufstehen muss, um etwas zu holen oder zu präsentieren. Das kann peinlich werden.

Testen und Rückmeldung einholen

Am besten testet Ihr vorher das Online-Gespräch mit Freunden oder Familienangehörigen. So könnt ihr sichergehen, dass die Technik funktioniert und ihr probt gleichzeitig das Vorstellungsgespräch.

Letzte Vorbereitungen

Legt Euch für das Gespräch auch noch einmal die Bewerbungsunterlagen, ein Blatt mit eigenen Fragen und etwas zum Schreiben parat. Außerdem ist die Einladung wichtig, damit Ihr wisst, mit wem Ihr sprecht. Bevor es ernst wird, sorgt Ihr auf jeden Fall für eine ruhige Umgebung: Handy aus, Mitbewohnern Bescheid sagen und die Tür (ab-)schließen!

Fragt die Arbeitsagentur!

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur unterstützt euch bei der Vorbereitung. Sie ist telefonisch unter 0800 4 5555 00 gebührenfrei erreichbar. Zusätzlich könnt Ihr auch gerne eine E-Mail an Heide.Berufsberatung@arbeitsagentur.de senden oder unser Online-Kontaktformular nutzen.

Außerdem gibt es spezielle Online-Angebote zu dem Thema: Auf den Internetseiten www.planet-beruf.de und www.abi.de sind nützliche Tipps und Online-Übungen zu finden. Mit der kostenlosen App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch" kann man sich auch gleich alles direkt aufs Smartphone oder Tablet laden.