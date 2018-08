Studium nach Ausbildung : Ohne Abi studieren: So geht's!

Fachgebundene Zulassung

Zu einem Studium, das fachlich dem vorherigen Berufsweg entspricht, wird man zugelassen, wenn... man mindestens zwei Jahre in der Berufsausbildung war und mindestens drei Jahre Berufspraxis hat

man in einem akkreditierten Bachelorstudiengang an einer Fachhochschule Leistungspunkten in einem Umfang von drei Semestern erworben hat