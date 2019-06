AzubIZ 2019 : Messe für Ausbildung und Studium: Jetzt für die AzubIZ anmelden

Die Jobmesse in Itzehoe findet am 20. September statt. Jetzt anmelden und einen Termin mit einem potenziellen Arbeitgeber sichern!

29. Juni 2019, 23:59 Uhr

Itzehoe | Am 20. September findet im Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg in Itzehoe die Jobmesse AzubIZ statt. Schulabgänger, Ausbildungs- und Studiensuchende sowie junge Erwachsene, Lehrer und Eltern sind hierzu herzlich eingeladen. Sie können sich hier über mehr als 100 Berufsbilder, zahlreiche Duale Studiengänge und Arbeitgebern aus allen Bereichen und Fachrichtungen informieren. Los geht es um 8.30 Uhr im Juliengardeweg 9 in Itzehoe.

Schon jetzt kann man per E-Mail einen Termin für ein persönliches Gespräch mit den Betrieben vor Ort vereinbaren. Dazu genügt eine einfache E-Mail. Hierfür einfach auf „Hier Termin vereinbaren!“ klicken und angeben, für welches Unternehmen bzw. welches Berufsbild man sich interessiert.

Weiterlesen: Jobmesse des Nordens: 20 Jahre AzubIZ

Diese Unternehmen sind bei der AzubIZ 2019 dabei

Was die AzubIZ als Jobmesse so stark macht, ist, dass für jeden etwas dabei ist. Ob Handwerk, Dienstleistung, Medien, Gesundheit und Medizin, Handel, Logistik, usw. Wirklich jeder Berufszweig ist bei der Jobmesse in Itzehoe dabei. Alle Betriebe und die von ihnen vorgestellten Berufe gibt es im PDF-Dokument.

AzubIZ - Übersicht Betriebe - Stand 21. Juni 2019.pdf

Alles ist möglich: Über 100 Berufsbilder auf der AzubIZ

Nahezu alle Berufsbilder von A wie Altenpflegerhelfer/-in über N wie Notfallsanitäter/-in bis Z wie Zweiradmechaniker/-in sind bei der AzubIZ vertreten. In der folgenden Liste (bitte ausklappen) ist eine Auswahl des riesigen Angebots aufgelistet. Die gesamte Übersicht der angebotenen Ausbildungsberufe plus die jeweiligen Betriebe, die als Arbeitgeber dahinter stehen, sind in der PDF-Datei zu finden.

AzubIZ - Übersicht Berufe - Stand 21. Juni 2019.pdf

Über diese Dualen Studiengänge informiert die AzubIZ 2019

Auch diejenigen, die die praktische Ausbildung mit einem Studium kombinieren wollen, sind bei der AzubIZ richtig aufgehoben. Denn es gibt viele Betriebe, die ein Duales Studium anbieten. Die komplette Übersicht gibt es im verlinkten Dokument.

Duales Studium - Auszug aus dem Angebot Duales Studium Angewandte Informatik (B.sc.)

Duales Studium Architektur (B.eng.)

Duales Studium Bauingenieurwesen (B.eng.)

Duales Studium BWL (B.a.)

Dualrs Studium Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (B.a.)

Duales Studium Diplom-Rechtspfleger/-in

Duales Studium Elektrotechnik (B.sc.)

Duales Studium für angewandte Informatik (B.Sc.)

Duales Studium Informatik (B.sc.)

Duales Studium International Business (B.sc.)

Duales Studium Logistik (B.a.)

Duales Studium Maschinenbau (B.eng.)

Duales Studium Pflege (B.a. bzw. B.sc.)

Duales Studium Soziale Arbeit (B.a.)

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.sc.)

Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen (B.sc.)

Triales Studium BWL mit Ausbildung zu Industrie- u. Bankkaufleuten sowie Steuerfachangestellten (B.a.)

Mitmachaktionen bei der AzubIZ

Alle Vollzeitklassen und alle Ausbildungsberufe am rbz stellen sich vor. Zudem gibt es besondere Mitmachaktionen. Eine Auswahl ist hier aufgelistet, die gesamten Mitmachaktionen sind im verknüpften PDF-Dokument zu finden.

AzubIZ - Mitmachaktionen - Stand 21. Juni 2019.pdf

Berufsfachschule Gesundheit und Ernährung: Ernährungsquiz und Gesundheitscheck

Metallabteilung des rbz steinburg: Schmieden: Freiformschmieden u. Wärmebehandlung von Stahl selbst ausprobieren

Technisches Gymnasium: Crazy Cars – autonomes Fahren

Tischler: Anfertigen einer kleinen Blumenvase

Butzkies Stahlbau GmbH: Schätzgewinnspiel und VR-Schweißen

Heinrich Krumme GmbH: Gewindeschneiden

Tief- und Rohrleitungsbau W. Wähler GmbH: Torwartkran – Halte die Bälle mit einem krangesteuerten Torwart

Vorträge

Zu den Vorträgen auf der AzubIZ zählen unter anderem die folgenden. Das gesamte Programm gibt es im verlinkten PDF.

AzubIZ - Vorträge - Stand 21. Juni 2019.pdf

Berufliches Gymnasium am rbz steinburg: Dein Weg zum Abitur

American Institute For Foreign Study: Nach der Schule ins Ausland – Auslandsaufenthalte weltweit!

Handwerkskammer Lübeck: Handwerk ist mehr! Gute Chancen im Handwerk mit allen Schulabschlüssen

Hochschule Flensburg: Dein Weg ins Studium

Institut für inklusive Bildung: Mein Weg auf den ersten Arbeitsmarkt – Menschen mit Beeinträchtigungen berichten von ihren Erfahrungen

Die AzubIZ 2019 auf einen Blick