Vorlesung mit hohem Praxisanteil : Duale Studiengänge in der Übersicht

Ausbildungsart

Duales Studium mit Studium an der Fachhochschule für Verwaltung Dienstleistung in Altenholz (2 Jahre) und Praktikum bei der Stadtverwaltung Itzehoe oder der Verwaltung des Kreises Steinburg (1 Jahr). Das Studium gliedert sich in Theorie- und Praxissemester an der Fachhochschule beziehungsweise in der Verwaltung. Am Ende jedes der insgesamt 23 Lernmodule muss eine Modulprüfung abgelegt werden (u.a. Klausur, Prüfungsgespräch, Hausarbeit).

Beim Kreis Steinburg ist der duale Studiengang ein Vorbereitungsdienst in einem Beamtenverhältnis als Kreisinspektoranwärter/in. Bei der Stadt Itzehoe besteht nach dem Studium eine Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe. Bei erfolgreicher Probezeit kann die Beschäftigung in Form eines Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit erfolgen.

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Was lernen Studente/-innen im Studiengang?

Das Studium Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung ist in 5 Studienfelder aufgeteilt und vermittelt insbesondere betriebswirtschaftliche und rechtswissenschaftliche Grundlagen. Die Inhalte sind unter anderem: Verwaltungs- und Kommunalrecht, Staats- und Europarecht, Betriebswirtschaft, Haushalts- und Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Organisation. Das Studium endet mit dem Abschluss "Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung"

Was lernen Studenten/-innen im Betrieb?

Die Studenten/-innen durchlaufen verschiedene Trainingsstationen in der Verwaltung, bei der Stadt Itzehoe etwa die Verwaltungsabteilung, das Amt für Finanzen, die Ordnungsabteilung, die Abteilung Sozial- und Wohnungswesen und das Rechnungsprüfungsamt.

Wo arbeiten Studienabgänger Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung?

Der Studiengang vermittelt Kenntnisse, um Führungsaufgaben in der Allgemeinen Verwaltung zu übernehmen. Studienabgänger finden in allen Abteilungen der kommunalen Verwaltung Beschäftigung.