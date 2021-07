AZUBIZ 2021 : Diese Unternehmen sind bei der AzubIZ dabei – jetzt Termin vereinbaren!

Entdecke die teilnehmenden Betriebe in und um Itzehoe. Hier findest du den direkten Kontakt für einen Kennenlerntermin auf der Messe.

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2021, 10:40 Uhr

Die AzubIZ 2021 findet am 24. September am Regionalen Berufsbildungszentrum Itzehoe statt. Das folgende Register zeigt nach Branchen sortiert, welche Unternehmen bei der Messe dabei sind und Ausbildungsplätze in der Region anbieten. Angegeben sind dabei auch die Kontaktdaten der Unternehmen – und das aus gutem Grund: Wer im Rahmen der AzubIZ gezielt mit einem Unternehmen sprechen möchte, kann dafür gerne im Vorfeld einen Termin mit dem jeweiligen Betrieb vereinbaren. Die jeweiligen Ansprechpartner dafür findet man in der Liste. Nur Mut!

Auto und Verkehr

Pixabay, stux

AzubIZ: Alle Unternehmen aus den Branchen Auto und Verkehr Autohaus Eskildsen GmbH & Co. KG

Potthofstr. 7

25524 Itzehoe

Frau Jennifer Rehse-Behling

Kontakt: bewerbung@eskildsen.sh



CLAAS Boldesholm GmbH

Bürgermeister-Carstens-Ring 28

25560 Schenefeld

Herr Dirk Mohr

Kontakt: d.mohr@claas-bordesholm.de



Die Autobahn GmbH des Bundes NL Nord

Heidenkampsweg 96-98

20097 Hamburg

Frau Mareike Walther

Kontakt : Mareike.Walther@autobahn.de





Service-Zentrum Duitsmann GmbH

Holstenstraße 106

25560 Schenefeld

Herr Sönke Duitsmann

Kontakt: soenke.duitsmann@duitsmann.com

Finanzen, Gesetz und Ämter

Pixabay, nattanan23

Alle Institutionen im Bereich Finanzen, Gesetz und Ämter Agentur für Arbeit Heide

Fehrsstraße 19

25524 Itzehoe

Frau Kerstin Harms

Kontakt: Kerstin.Harms@arbeitsagentur.de





Agentur für Arbeit Kiel

Herr Jürgen Studt

Kontakt: Juergen.Studt@arbeitsagentur.de





Commerzbank AG

Pelzerstr. 9-13

20095 Hamburg

Herr Heiko Hamdorf

Kontakt: heiko.hamdorf@commerzbank.com



Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 104

24105 Kiel

Herr Jörg Bölck

Kontakt: ausbildung@stk.landsh.de





Finanzamt Itzehoe

Fehrsstr. 5

25524 Itzehoe

Herr Daniel Lange

Kontakt : daniel.lange@fa-itzehoe.landsh.de



Hauptzollamt Itzehoe

Kaiserstraße 14a

25524 Itzehoe

Herr Thomas Gartsch

Kontakt: nachwuchswerbung.hza-itzehoe@zoll.bund.de



IHK zu Kiel

Bergstraße 2

24103 Kiel

Frau Corinna Fischer

Kontakt: cfischer@kiel.ihk.de



Itzehoer Versicherung

Itzehoer Platz

25521 Itzehoe

Herr Manfred Schäler

Kontakt : manfred.schaeler@itzehoer.de



Kreis Steinburg, Der Landrat

Viktoriastr. 16/18

25524 Itzehoe

Frau Ann-Katrin Wessel

Kontakt: a.wessel@steinburg.de



Kreis Steinburg, Koordinationsstelle Integration

Viktoriastr. 16-20

25524 Itzehoe

Frau Susann Chaberny

Kontakt: chaberny@steinburg.de



Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 1

24106 Kiel

Frau Stefanie Rühmann-Guba

Kontakt: Stefanie.Ruehmann-Guba@LVermGeo.Landsh.de



Landeslabor Schleswig-Holstein

Max-Eyth-Str. 5

24537 Neumünster

Herr Thomas Schimmer

Kontakt: Thomas.Schimmer@lsh.landsh.de



Landwirtschaftskammer SH

Grüner Kamp 15-17

24768 Rendsburg

Frau Jane Kröger

Kontakt: jkroeger@lksh.de



Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei SH

Hubertushöhe

23701 Eutin

Frau Szurek

Kontakt: franziska.szurek@polizei.landsh.de





Provinzial Nord Brandkasse AG

Bahnhofstr. 12-16

24768 Rendsburg

Frau Natalia Günther

Kontakt: natalia.guenther@provinzial.de



Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Gottorfstr. 2

24937 Schleswig

Frau Melanie Meggers

Kontakt: nachwuchswerbung@olg.landsh.de



Sparkasse Westholstein

Dithmarscher Platz 2

25524 Itzehoe

Frau Sybille Wolf-Aurich

Kontakt: Sybille.wolf-aurich@spk-westholstein.de





Stadt Itzehoe

Rechenstraße 23

25524 Itzehoe

Frau Lisa Hoop

Kontakt: lisa.hoop@itzehoe.de



Stadtverwaltung Glückstadt

Am Markt 4

25348 Glückstadt

Frau Franziska Krack

Kontakt: F.Krack@glueckstadt.de



Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe

Breite Str. 7

25524 Itzehoe

Frau Nadine Haß

Kontakt: nadine.hass@vbrb-itzehoe.de



Vorstand der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer

Gottorfer Str. 13

24837 Schleswig

Frau Silke Hagge

Kontakt: hagge@rak-sh.de



Wohlert, Aldag & Partner mbB

Dithmarscher Platz 9

25524 Itzehoe

Frau Ane Govers

Kontakt: ane.govers@wohlert-aldag.de



Gesundheit und Soziales

Pixabay, andreas160578

Alle Betriebe und Einrichtungen im Bereich Gesundheit und Soziales AGS –Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH

Langer Peter 27b

25524 Itzehoe

Frau Catrin Brok

Kontakt: catrin.brok@ags-sh.de



AOK NORDWEST

Theodor-Heuss-Platz 2

25524 Itzehoe

Herr Friedhelm Teubler

Kontakt: friedhelm.teubler@nw.aok.de



Ärztekammer Schleswig-Holstein

Bismarckallee 8 - 12

23795 Bad Segeberg

Frau Heidi Reimers

Kontakt: heidi.reimers@aeksh.de





CJD Schule Schlaffhorst-Andersen

Bornstr. 20

31542 Bad Nenndorf

Frau Sabine Schmidbauer

Kontakt: schmidbauer@schlaffhorst-andersen.de



DRK Seniorenzentrum Glückstadt

Schenkstraße 8

25348 Glückstedt

Frau C. Kruse

Kontakt: 04124/938930



Haus Mühlental ev. Rentner- u. Altenwohnheim Schenefeld e.V. Pastor Weilbach-Straße 18

25560 Schenefeld

Frau Anja Wendtgrube

Kontakt: info@haus-muehlental.de



Klinikum Bad Bramstedt GmbH

Oskar-Alexander-Str. 26

24576 Bad Bramstedt

Frau Johanna Prey

Kontakt: karriere@klinikumbb.de



Klinikum Itzehoe

Robert-Koch-Str. 2

25524 Itzehoe

Frau Imke Baganz

Kontakt: ausbildung@kh-itzehoe.de



LebenshilfeStiftung Lebenshilfe Elmshor

Ramskamp 70

25337 Elmshorn

Frau Wiebke Lange

Kontakt: wiebke.lange@lebenshilfe-pi.de



Novitas BKK

Beethovenstr. 7

25524 Itzehoe

Frau Joyce Collins

Kontakt: www.novitas-bkk.de



Rettungsdienst-Kooperations in SH gGmbH

Rungholtstr. 9

24746 Heide

Herr Dennis Scheffler

Kontakt: karriere@rkish.de

Handel, Gastronomie, Lebensmittel

Pixabay, Free-Photos

Alle teilnehmenden Betriebe aus Handel, Gastronomie und Lebensmittel Bäckerei Heuer GmbH & Co. KG

Tiedemannstr. 21

25541 Brunsbüttel

Frau Tanja Hoppe

Kontakt : t.hoppe@heuer.cc



Bäckerei Olaf Balzer e.K.

Süderstr. 40

25709 Marne

Frau Hannah Maske

Kontakt: hannahmaske@baeckerei-balzer.de



DEHOGA Kreisverband Steinburg

Dückerstieg 7

25554 Neuendorf-Sachsenbande

Herr Ernst-Otto Prüß

Kontakt: info@dueckerstieg.de



Dückerstieg

Dückerstieg 7

25554 Neuendorf-Sachsenbande

Herr Ernst-Otto Prüß

Kontakt: info@dueckerstieg.de



Gebr. Jensen GmbH & Co. KG

Frauenhoferstraße 1c

25524 Itzehoe

Herr Lennart Jensen

Kontakt: verwaltung@edeka-jensen.de



Hagebaucentrum Dethlefsen

Neuer Kamp 32

25548 Kellinghusen

Herr Volker Josuttis

Kontakt: josuttis@dethlefsen.de



Handwerkskammer Lübeck

Bahnhofstraße 112

25451 Quickborn

Frau Antje Gerdau

Kontakt: agerdau@hwk-luebeck.de



ISR Itzehoer Schrott und Recycling GmbH & Co. KG

Hafenstr. 35

25524 Itzehoe

Frau Sina Jensen

Kontakt: jensen@isr-itzehoe.de



Peter Jensen GmbH

Borgfelder Straße 19

20537 Hamburg

Frau Judith Vogel

Kontakt: Judith.Vogel@peterjensen.de





Peter Kölln GmbH & Co. KGaA

Westerstr. 22 - 24

25336 Elmshorn

Frau Natalie Greif

Kontakt : n.greif@peterkoelln.de



SALVANA Tiernahrung GmbH

Rosenstr. 9

25365 Klein-Ofenseth-Sparrieshoop

Herr Hormann

Kontakt: hormann@salvana.com



Schröder Bauzentrum GmbH

Emmy-Noether-Str. 2

25524 Itzehoe

Frau Andrea Spiering

Kontakt: andrea.spiering@schroeder-bauzentrum.de

Handwerk

Pixabay, Pexels

Alle teilnehmenden Unternehmen im Bereich Handwerk A&E Anlagenservice GmbH & Co. KG

Schmiedekamp 6-10

25560 Schenefeld

Herr Timo Holzfuß

Kontakt: info@aunde-anlagenservice.de



Adolf Cornels GmbH

Schleswiger Straße 2

25541 Brunsbüttel

Frau Janike Sandhoff

Kontakt : r.jank@cornels-gmbh.de



Bauunternehmen Dirk Kage GmbH

Kieler Str. 33b

25551 Hohenlockstedt

Frau Carola Petersen

Kontakt: carola.petersen@kagebau.de



Butzkies Stahlbau GmbH

Johann-Hinrich-Fehrs-Straße 2

25361 Krempe

Frau Friederike Zielke

Kontakt: karriere@butzkies.de



Elektrotechnik Claus Johannsen

Dorfstr. 12

25578 Dägeling

Frau Beate Krüger

Kontakt: b.krueger@elektro-johannsen.de



Frisch & Neubert GmbH

Vossbarg 1a

25524 Itzehoe

Frau Daniela Neubert

Kontakt: daniela.neubert@frisch-neubert.de





Gebr. Schütt KG

Am Bahnhof 20

25572 Landscheide

Frau Andrea Timmermann

Kontakt: a.timmermann@schuett-holzbau.de



Groth & Co. Bauunternehmung GmbH

Prisdorfer Straße 96

25421 Pinneberg

Herr Lars Rettig

Kontakt: LRettig@groth-gruppe.de





Hans-Heinrich Otte e.K.

Burgviert 3

25582 Hohenaspe

Herr Sven Otte

Kontakt: sven.otte@hans-otte.de



Hans-Jürgen Rath GmbH Malereibetrieb

Bürgermeister-Carstens Ring 8

25560 Schenefeld

Frau Jessica Rath

Kontakt: hj@rath-gmbh.de



ifasol GmbH

Dorfstr. 51

25569 Kremperheide

Frau Jana von Thun

Kontakt: jana.von.thun@ifasol.com



Peters Werft GmbH

Am Hafen 6

25599 Wewelsfleth

Frau Rebekka Lincke

Kontakt: r.lincke@peters-werft.de



POHL-Gruppe

Lerchenfeld 12 - 14

24594 Hohenwestedt

Herr Dieter Mehrens

Kontakt: mehrens@gruppe-pohl.de





rekord-fenster +türen GmbH & Co. KG

Itzehoer Straße 10

25578 Dägeling

Herr Philip Hoffmann

Kontakt: 04821 - 840139







Tief- und Rohrleitungsbau Wilhelm Wähler GmbH

Im Speckenfeld 5

27639 Wurster Nordseeküste

Frau Sabine Wenzel

Kontakt: swenzel@seier-gruppe





Tietjen Verfahrenstechnik GmbH

Vor der Horst 6

25485 Hemdingen

Frau Martina Böttcher

Kontakt: m.boettcher@tietjen-original.com



X-FAB MEMS Foundry Itzehoe GmbH

Fraunhoferstr. 1

25524 Itzehoe

Frau Angelina Helk

Kontakt: angelina.helk@xfab.com

IT, Software und Informatik

Pixabay, TeeFarm

Alle Betriebe aus den Branchen IT, Software und Informatik Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT

Fraunhoferstr. 3

25524 Itzehoe

Herr Claus Wacker

Kontakt: claus.wacker@isit.frauenhofer.de





inray Industriesoftware GmbH

Holstenstr. 40

25560 Schenefeld

Frau Stefanie Schlüter-Rave

Kontakt: s.schlueter-rave@inray.de

Fach- und Hochschulen

Pixabay, geralt

Alle Betriebe aus den Bereichen Fach- und Hochschule & Auslandsaufenthalte AIFS Educational Travel

American Institute for Foreign Study

Friedensplatz 1

53111 Bonn

Frau Nicole Goerke

Kontakt: ngoerke@aifs.de



Duale Hochschule Schlewig-Holstein

Hans-Detlev-Prien-Str. 10

24106 Kiel

Herr Kay Madsen-Kragh

Kontakt: kay.madsen-kragh@dhsh.de





Fachhochschule Kiel

Sokratesplatz 1

24149 Kiel

Frau Julia Munz

Kontakt: julia.munz@fh-kiel.de



Fachhochschule Westküste

Fritz-Thiedemann-Ring 20

257496 Heide

Frau Kerstin Tetens

Kontakt: tetens@fh-westkueste.de





Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum

Mannhardtstr. 3

25557 Hanerau-Hademarschen

Frau Dörte Boehm

Kontakt : lfs@bbz-nok.de



Hochschule Flensburg

Kanzleistr. 91-93

24943 Flensburg

Herr Marc Laatzke

Kontakt: studienberatung@hs-flensburg.de





Kultur-Life gemeinnützige Gesellschaft für Kulturaustausch mbH

Max-Giese-Straße 22

24116 Kiel

Frau Juliane Lorenz

Kontakt: juliane@kultur-life.de



Kunstschule Wandsbek GmbH

Neumann-Reichardt-Str. 27-33

22041 Hamburg

Herr Shahin Zumuni

Kontakt: shahin@kunstschule-wandsbek.de



Nordakademie

Köllner Chaussee 11

25337 Elmshorn

Frau Christine Tiedemann

Kontakt: christine.tiedemann@nordakademie.de



Steptin Büro Hamburg

Große Bleichen 23

20354 Hamburg

Frau Emely Dolberg

Kontakt: hamburg@stepin.de

Sonstige Branchen

Pixabay, StartupStockPhotos

Alle Betriebe aus sonstigen Branchen Industrie: Covestro Deutschland AG

Fährstraße 51

25541 Brunsbüttel

Frau Patrizia Porschütz

Kontakt: patricia.porschuetz@covestro.com





Hellermann Tyton GmbH

Großer Moorweg 45

25436 Tornesch

Herr Jan Stelter

Kontakt: jan.stelter@hellermanntyton.de



Holcim (Deutschland) GmbH

Sandweg 10

25566 Lägerdorf

Herr Thorsten Cornelsen

Kontakt: thorsten.cornelsen@lafargeholcim.com



Raffinerie Heide

Meldorfer Straße 43

25770 Hemmingstedt

Frau Tanja Rohwedder

Kontakt: tanja.rohwedder@heiderefinery.com



Remondis GmbH & Co. KG

Fritz-Staiger-Str. 45

25541 Brunsbüttel

Frau Ingrid Kühn

Kontakt: ingrid.kuehn@remondis.de



Sasol Germany GmbH

Fritz-Staiger-Straße 15

25541 Brunsbüttel

Frau Sascha Usdau

Kontakt: Sascha.Usdau@de.sasol.com



Steinbeis Papier GmbH

Stadtstr. 20

25348 Glückstadt

Herr Peter Brodersen

Kontakt: info@peter-brodersen.com





Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Frauenhoferstr. 1

25524 Itzehoe

Frau Raffaela Hühn

Kontakt: Raffaela.Huehn@vishay.com



Yara Brunsbüttel GmbH

Holstendamm 2

25541 Brunsbüttel

Frau Lara Lucht

Kontakt: Lara.Lucht@yara.com

Maritime Dienstleistungen: SCHRAMMgroup GmbH & Co. KG

Fritz-Staiger-Str. 15

25541 Brunsbüttel

Frau Anne Ufen

Kontakt: personalabteilung@schrammgroup.de





UCA United Cana

Schleuse

25541 Brunsbüttel

Frau Sandra Petersen

Kontakt: Sandra.Petersen@kiel-canal.de

Druck- und Papier: Panther Packaging GmbH & Co. KG

Altonaer Str. 40

25436 Tornesch

Frau Roswitha Prignitz

Kontakt: www.panther-packaging.de



Entsorgung: GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH

Bundesstr. 301

25495 Kummerfeld

Frau Nele Bronisz

Kontakt: bronisz@gab-umweltservice.de

Weitere Infos zur AzubIZ: www.shz.de/azubiz

Die AzubIZ 2021 auf einen Blick