Anzeige: Agentur für Arbeit Heide : Chaos im Kopf? Bei uns bekommst Du Unterstützung, persönlich und digital

Die Agentur für Arbeit Heide unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Entscheidung, wie es nach dem Abschluss weitergehen soll.

17. Mai 2022, 11:07 Uhr

Heide | „Wie soll es nach der Schule für mich weitergehen?“ Diese Frage stellt sich wahrscheinlich jede Schülerin und jeder Schüler, wenn das letzte Schuljahr beginnt. Die Ausbildung- und Studienwahl ist keine leichte Sache. Allein die Zahl der dualen Ausbildungsberufe – es sind über 300 – ist riesig. Die der Bachelor-Studienangebote ist noch deutlich größer. Zurzeit sind es ca. 9.500 Angebote. Verständlich, dass oftmals Verwirrung und Unsicherheit herrscht.

Die Bundeagentur für Arbeit bietet aber eine Vielzahl an Informations- und Unterstützungsmöglichkeiten, die jedem Ausbildungs- und Studieninteressierten zur Verfügung stehen. Hier bekommst Du wertvolle Hinweise und wichtige Hilfestellung. Genau so viel, wie Du benötigst, damit wieder Klarheit in Deinem Kopf herrscht:

• Deine Berufsberatung

Deine Berufsberaterinnen und Berater helfen Dir bei allen Fragen, wenn es darum geht Deine Zeit nach der Schule zu planen. Sie wissen, was notwendig ist, damit Dein Start in Ausbildung und Studium erfolgreich wird. Die Beratungsgespräche sind ganz auf Dich abgestimmt, individuell und vertraulich. Sie finden persönlich in der Agentur, bei Dir in der Schule, per Telefon, Mail oder als Videoberatung statt.

• BerufeNet und BerufeTV

Die Datenbank BerufeNet und das Filmportal BerufeTV bieten ausführliche Informationen für über mehr als 3.000 Berufe an. Sie sind ganz leicht unter www.berufenet.arbeitsagentur.de und www.berufe.tv zu finden.

• Planet Beruf

Schülerinnen und Schüler, die den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) anstreben oder schon erreicht haben, finden im Portal www.planet-beruf.de Reportagen und Interviews sowie viele Materialien rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl.

• Abi.de

Unter www.abi.de finden Schülerinnen und Schüler, die die Schule mit Fachhochschulreife oder Abitur verlassen oder bereits verlassen haben, rund um die Berufswahl, Studium, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Bewerbung und Überbrückungsmöglichkeiten eine große Palette an aktuellen Infos, News und Videos.

• Check-U

Das digitale Erkundungstool – zu finden unter www.check-u.de - erstellt auf der Basis der eingegebenen Antworten nicht nur Dein persönliches Kompetenzprofil. Es schlägt Dir auch Ausbildungsberufe oder Studienfelder vor, die zu Deinem individuellen Profil der passt.

• #AusbildungKlarmachen

Die Website bündelt übersichtlich an einem Ort alle wichtigen Informationen und Angebote rund um das Thema Ausbildung: von Tipps für die Berufswahl über das persönliche Gespräch mit der Berufsberatung – zum Beispiel per Videoberatung – bis hin zu Ausbildungsplatzangeboten aus der BA-Jobbörse. In einer Veranstaltungsdatenbank finden alle Interessierten zusätzlich (virtuelle) Ausbildungsmessen und (digitale) Info-Events. Ergänzt wird das Angebot von persönlichen Erfahrungsberichten und Erfolgsgeschichten von Auszubildenden.

• App AzubiWelt

Die App, die in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar ist, ermöglicht unter anderem die komfortable Suche nach freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone.

• Unser YouTube-Kanal

Unter www.youtube.com/user/Arbeitsagentur geben wir einen Überblick über die Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit. Dazu gehört auch, dass wir hier - je nach Geschmack und Thema in kürzeren und längeren Beiträgen – ganz einfach und unkompliziert die Themen der Berufs- und Studienwahl zeigen und erklären