AzubIZ 2021 : Broschüre zum Tag der beruflichen Bildung jetzt online: Alle Infos zur AzubIZ 2021

01. September 2021, 09:35 Uhr

Itzehoe | Abitur, Berufsfachschule, Studium oder Ausbildung – was kommt nach der Schule? Schülerinnen und Schüler, die sich über ihre beruflichen Möglichkeiten informieren wollen, haben am Freitag, den 24. September, in Itzehoe die beste Gelegenheit dazu. Dann findet wieder die Jobmesse AzubIZ beim Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg statt. Von 8.30 – 13.00 im Juliengardeweg 9 können sich Jugendliche an rund 100 Ständen über zahlreiche Arbeitgeber, duale Studiengänge und verschiedene Berufsbilder von A bis Z informieren. Die Messe wird in enger Kooperation von rbz, Agentur für Arbeit, Jobcenter und dem sh:z als Medienpartner organisiert.

Die Beilage zur Messe enthält das Ausstellerverzeichnis, eine Liste mit den geplanten Vorträgen sowie hilfreiche Tipps für den Ausbildungsstart. Für alle, die noch keine genaue Vorstellung von ihrem beruflichen Werdegang haben, sind auf den 52 Seiten außerdem kurze Steckbriefe von Berufen von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer zu finden. Beschrieben werden dort die Tätigkeiten, die Dauer, wichtige Voraussetzungen und der ungefähre Verdienst in der jeweiligen Ausbildung. Stellenanzeigen für freie Ausbildungsplätze sowie Angebote zu dualen Studiengängen runden die Broschüre ab.

