AzubIZ : Berufsprofile in der Übersicht

Ausbildungsart:

Die Ausübung der Berufstätigkeit ist reglementiert . Man benötigt ein mit dem Staatsexamen abgeschlossenes Studium im Bereich Pharmazie einschließlich eines 12-monatigen Praktikums; die Approbation als Apotheker bzw. Apothekerin oder die Erlaubnis zur Ausübung des Apothekerberufs

Was macht ein/eine Apotheker/-in?

Führungspositionen, spezialisierte Aufgabenstellungen oder Tätigkeiten in Wissenschaft und Forschung erfordern ggf. auch die Promotion oder Habilitation .

Apotheker/innen geben in Apotheken Arzneimittel gegen Rezept bzw. zur Selbstbehandlung ab und beraten ihre Kunden über die richtige Anwendung, Aufbewahrung, Wirkungsweise und Risiken. Daneben fertigen sie Arzneimittel in kleinen Mengen selbst an und verkaufen Kosmetika, Diätwaren oder Verbandsmaterial. In Krankenhausapotheken stellen sie auch größere Mengen an Arzneimitteln her und entscheiden z.B. als Mitglied der Arzneimittelkommission mit, welche Arzneimittel im Krankenhaus verwendet werden.

In der Pharmaindustrie sind Apotheker/innen z.B. an der Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln und anderen Pharmaprodukten beteiligt oder werden in Bereichen wie Qualitätsmanagement, Arzneimittelsicherheit und Marktzugang tätig. Sie bereiten Laboruntersuchungen vor, prüfen Arzneimittel auf Wirkungsweise, Qualität, Risiken und Bioverfügbarkeit, entwickeln neue Arzneistoffe und Darreichungsformen. In der Gesundheitsverwaltung kontrollieren Apotheker/innen die Einhaltung von Rechtsvorschriften oder sind an der Erarbeitung von Gesetzen und Verordnungen beteiligt. An Hochschulen arbeiten sie in der wissenschaftlichen Forschung, unterrichten Studierende und nehmen Prüfungen ab.

Weitere Infos zu dieser Ausbildung:

berufenet.arbeitsagentur.de

planet-beruf.de