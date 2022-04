Anzeige : AzubIZ 2022: So können sich Betriebe als Aussteller für die Ausbildungsmesse anmelden

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Wer als Aussteller dabei sein möchte, kann sich bis zum 20. Juni anmelden.

Avatar_shz von shz.de

29. April 2022, 14:08 Uhr

Itzehoe | Am 23. September findet wieder die große Ausbildungsmesse AzubIZ am rbz Steinburg in Itzehoe statt. Sie bringt Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen zusammen. In den vergangenen Jahren präsentierten sich mehr als 100 Firmen, um den künftigen Auszubildenden und Studierenden die vielfältigen beruflichen Chancen darzustellen, die die Region ihnen bietet.

Sie möchten ebenfalls aus Aussteller dabei sein? Dann melden Sie sich einfach bis zum 20. Juni 2022 mit dem folgenden Formular per Fax (04821 / 605 25 25) oder E-Mail (martina.zerres-anklamm@shz.de) dafür an. Das Formular kann hier heruntergeladen werden.

Die AzubIZ 2021 auf einen Blick

Was: Berufsinformationsmesse über Ausbildung und Studium Wann: 23. September 2021, 8.30-13 Uhr Wo: Regionales Berufsbildungszentrum Steinburg in Itzehoe, Juliengardeweg 9-13, 25524 Itzehoe Geeignet für: Schulabgänger, Ausbildungs- und Studiensuchende sowie junge Erwachsene, Lehrer und Eltern Eintritt: Kostenlos

Weitere Infos zur AzubIZ: www.shz.de/azubiz

Anmeldeformular AzubiZ 2022.pdf