Anzeige: AzubIZ : AzubIZ 2021: Die Vorbereitungen laufen

Die AzubIZ 2021 wird am 24. September 2021 im RBZ in Itzehoe stattfinden.

Die AzubIZ ist für den 24. September 2021 im RBZ geplant, Juliengardeweg 9-13 in 25524 Itzehoe. Alle weiteren Informationen folgen in den nächsten Monaten. Wer sich jetzt schon über Ausbildungsbetreibe und Berufe informieren möchte, kann dieses gerne auf der Basis der AzubIZ 2020 tun unter shz.de/azubIZ. Weitere Informationen folgen an dieser Stelle......

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.