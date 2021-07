Messe für Ausbildung und Studium : AzubIZ 2021: Alle Unternehmen und Berufe in der Übersicht

Die Jobmesse in Itzehoe findet am 24. September statt. Hier findet ihr alle teilnehmenden Betriebe und Ausbildungsberufe

12. Juli 2021, 13:59 Uhr

Itzehoe | Am 24. September findet von 8:30 bis 13 Uhr im Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg in Itzehoe die Jobmesse AzubIZ statt. Schulabgänger, Ausbildungs- und Studiensuchende sowie junge Erwachsene, Lehrer und Eltern sind hierzu herzlich eingeladen. Sie können sich hier über mehr als 100 Berufsbilder, zahlreiche Duale Studiengänge und Arbeitgebern aus allen Bereichen und Fachrichtungen informieren. Los geht es um 8.30 Uhr im Juliengardeweg 9 in Itzehoe.

Diese Unternehmen sind bei der AzubIZ 2021 dabei

Was die AzubIZ als Jobmesse so stark macht, ist, dass für jeden etwas dabei ist. Ob Handwerk, Dienstleistung, Medien, Gesundheit und Medizin, Handel, Logistik, usw. Wirklich jeder Berufszweig ist bei der Jobmesse in Itzehoe dabei. Alle Betriebe und die von ihnen vorgestellten Berufe gibt es im PDF-Dokument.

Alles ist möglich: Über 100 Berufsbilder auf der AzubIZ

Nahezu alle Berufsbilder von A wie Altenpflegerhelfer/-in über N wie Notfallsanitäter/-in bis Z wie Zimmerer/-in sind bei der AzubIZ vertreten. Die gesamte Übersicht der angebotenen Ausbildungsberufe plus die jeweiligen Betriebe, die als Arbeitgeber dahinter stehen, sind in der PDF-Datei zu finden.

