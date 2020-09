AzubIZ 2020 : AzubIZ 2020: Ausbilungsplätze und Arbeitgeber aus der Region einfach online finden

Die Jobmesse AzubIZ findet in diesem Jahr rein digital statt. Wir zeigen die Berufsbilder, Ausbildungsstellen und Arbeitgeber der Region.

22. September 2020, 16:15 Uhr

Itzehoe | Sie zählt zu den größten und renommiertesten Ausbildungsmessen im Norden: die AzubIZ, veranstaltet vom Regionalen Berufsbildungszentrum RBZ in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Steinburg sowie dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) als Medienpartner. In diesem Jahr findet die Jobmesse AzubIZ nicht wie geplant am 18. September statt, sondern coronabedingt rein digital. Schulabgänger, Ausbildungs- und Studiensuchende sowie junge Erwachsene, Lehrer und Eltern können sich so über mehr als 120 Berufsbilder, zahlreiche Duale Studiengänge und Arbeitgeber aus allen Bereichen und Fachrichtungen informieren.

Diese Unternehmen sind bei der AzubIZ 2020 dabei

Ob Handwerk, Dienstleistung, Medien, Gesundheit und Medizin, Handel, Logistik, usw.: Wirklich jeder Berufszweig ist bei der Jobmesse in Itzehoe dabei – auch digital. Alle Betriebe und die von ihnen vorgestellten Berufe gibt es im beigefügten PDF-Dokument.

AzubIZ 2020 – Übersicht Betriebe.pdf

Alle Unternehmen und Institutionen Adolf Cornels GmbH

Ärztekammer S-H

ALDI

AOK Nordwest

Autobahn GmbH, Niederlassung Nord

Bäckerei Olaf Balzer e.K.

Bauunternehmen Dirk Kage GmbH

Behrens und Haltermann GmbH&Co.KG

Brillux

Bundesagentur für Arbeit

Bundespolizei

Bundeswehr

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen

CLAAS Schenefeld

Clasen Schieferdächer GmbH

Commerzbank AG

DRK Seniorenzentrum Glückstadt

Duale Hochschule Schleswig-Holstein

Elektrotechnik Claus

Johannsen

Eskildsen GmbH&Co.KG

F.A. Kruse jun. Internationale Spedition

Fachhochschule Kiel

Fachhochschule Westküste

Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum

Flowserve SIHI Germany GmbH

Fraunhofer ISIT

Frisch und Neubert

Gebr. Schütt KG

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH

Glückstädter Werkstätten

Groth & Co Bauunternehmung GmbH

hagebaucentrum Dethlefsen GmbH

Hans-Heinrich Otte Meisterbetrieb

Hans-Jürgen Rath GmbH Malereibetrieb

Hauptzollamt Itzehoe

Heinrich Krumme GmbH

HellermannTyton GmbH

HF-Computersysteme e.K.

Hochschule Flensburg

Holcim (Deutschland) GmbH

Holsteinische Mühlenwerke Rusch

Holzbau Kage GmbH

Ifasol

inray Industriesoftware

ISR Itzehoer Schrott u. Recycling GmbH & Co. KG

Itzehoer Versicherungen

J. Stöfen GmbH

Jobcenter Steinburg

Karlheinz Lappe Metall- und Maschinenbau

Klinikum Itzehoe

Kreis Steinburg

Landesamt für Vermessung und Geoinformationen S-H

Landeslabor S-H

Landhaus-Apotheke

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gGmbH

Loll Feinmeachnik

Matthiessen Lagertechnik

May & Olde GmbH

Nordmark Arzneimittel

Novitas BKK

Panther Packaging

Peter Frauen GmbH

Peter Kölln GmbH & Co. KG

Peters Werft GmbH

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Pohl Gruppe

Provinzial Nord Brandkasse AG

rbz steinburg

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg

Rekord – Fenster + Türen

Rettungsdienst Kooperation in SH

ROSE Systemtechnik GmbH

Sasol Germany GmbH

Scheel Haustechnik

Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer

Schleswig- Holsteinisches Oberlandesgericht

SCHRAMM group GmbH & Co.KG

Service Zentraum Duitsmann

sh:z, Norddeutsche Rundschau

Sievers Backstube

Sparkasse Westholstein

Staatskanzlei Schlewig-Holstien

Stadtverwaltung Glückstadt

Steinbeis Papier GmbH

Steuerverwaltung Schleswig-Holstein Finanzamt Itzehoe

Tief- und Rohrleitungsbau

Tischlerei Thomas Struckmann

United Canal Agency GmbH

Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe

Westhof Bio-Gemüse

Wilckens Farben GmbH

Wohlert, Aldag & Partner mbH

Wolfgang Matthiessen GmbH u.Co.KG

Wullf Med Tec GmbH

X-FAB MEMS Foundry Itzehoe GmbH

Außerdem finden sich im folgenden digitalen Ausstellungsverzeichnis alle Betriebe, sortiert nach Branche, mit den jeweiligen Ansprechpartnern. Einfach auf diesen Link klicken.

Alles ist möglich: Über 120 Berufsbilder auf der AzubIZ

Nahezu alle Berufsbilder von A wie Altenpflegerhelfer/-in über N wie Notfallsanitäter/-in bis Z wie Zollbeamter/-in sind bei der digitalen AzubIZ vertreten. In der folgenden Liste (bitte ausklappen) ist eine Auswahl des riesigen Angebots aufgelistet. Die gesamte Übersicht der angebotenen Ausbildungsberufe plus die jeweiligen Betriebe, die als Arbeitgeber dahinter stehen, sind in der PDF-Datei zu finden.

AzubIZ 2020 – Übersicht Berufe.pdf

Auswahl der Berufsbilder auf der Jobmesse AzubIZ 2020 Altenpfleger/-in

Anästhesietechnische/r Assistent/-in

Anlagenmechaniker/-in Sanitär-Heizung-Klima

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in (BFS)

Automobilkauffrau/-mann

Bäcker/-in

Bankkauffrau/-mann

Baumaschinenmechaniker/-in

Bauzeichner/-in

Berufskraftfahrer/-in

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Biologielaborant/-in

Binnenschiffer/-in

Chemielaborant/-in

Chemikant/-in

Dachdecker/-in

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik

Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen

Fachfrau/-mann für Systemgastronomie

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung Fachinformatiker/-in für Systemintegration

Fachkraft Agrarservice

Fachkraft im Gastgewerbe

Fachkraft für Hafenlogistik

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Fachlagerist/-in

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk – Bäckerei

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk – Fleisch & Wurst

Feinwerkmechaniker/-in

Finanzwirt/-in

Fischwirt/-in

Fleischer/-in

Frischespezialist/-in

Forstwirt/-in

Gärtner/-in

Geomatiker/-in

Gestalter/-in für visuelles Marketing

Hauswirtschafter/-in

Hochbaufacharbeiter/-in

Industriekauffrau/-mann

Industriemechaniker/-in

Informatikkauffrau/-mann

Justizfachangestellte/r

Justizfachwirt/-in

Kanalbauer/-in

Kauffrau/-mann für Büromanagement

Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement

Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation

Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung

Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen

Kauffrau/-mann im Einzelhandel

Kauffrau/-mann im Einzelhandel und Handelsfachwirt/-in

Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

Köchin / Koch

Konditor/-in

Konstruktionsmechaniker/-in

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Lacklaborant/-in

Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in

Landwirt/-in

Maler/-in und Lackierer/-in

Maschinen- und Anlagenführer/-in

Maurer/-in

Mechatroniker/-in

Medienkauffrau/-mann Digital und Print

Medizinische/r Fachangestellte/r

Metallbauer/-in

Mikrotechnologe/-in

Milchtechnologe/-in

Milchwirtschaftl. Laborant/-in

Müller/-in

Notfallsanitäter/-in

Operationstechnische/r Angestellte/r

Packmitteltechnologe/-in

Papiertechnologe/-in

Pferdewirt/-in

Pflanzentechnologin / Pflanzentechnologe

Pflegefachfrau/-mann

Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten

Pharmazeutisch-technische Assistenten

Physiotherapeut/-in

Polizeibeamter/-in im mittleren Dienst

Polster- und Dekorationsnäher/-in

Produktionsfachkraft Chemie

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r

Rettungssanitäter/-in

Revierjäger/-in

Rohrleitungsbauer/-in

Schifffahrtskauffrau/-mann

Schiffsmechaniker/-in

Sozialversicherungsfachangestellte/r

Staatl. gepr. Kaufmännische/r Assistent/-in mit Fachhochschulreife

Staatl. gepr. Pflegeassistent/-in mit Fachhochschulreife

Staatl. gepr. Sozialpädagogische/r Assistent/-in mit Fachhochschulreife

Staatl. gepr. Technische/r Assistent/-in für regenerative Energien mit Fachhochschulreife

Staatlich geprüfte/r hauswirt. Betriebsleiter/-in

Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/-in

Steuerfachangestellte/r

Straßenbauer/-in

Straßenwärter/in

Studienberatung

Technische/r Systemplaner/-in

Tiefbaufacharbeiter/-in

Tierwirt/-in

Tischler/-in

Verfahrensmechaniker/-in

Verfahrenstechnologe/-in in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft

Verkäufer/-in

Vermessungstechniker/in

Verwaltungsfachangestellte/r

Werkzeugmechaniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in

Zimmerer/-in

Zollbeamter/-in im mittleren Dienst

Über diese Dualen Studiengänge informiert die AzubIZ 2020

Auch diejenigen, die die praktische Ausbildung mit einem Studium kombinieren wollen, sind bei der AzubIZ richtig aufgehoben. Denn es gibt viele Betriebe, die ein Duales Studium anbieten. Die komplette Übersicht gibt es im verlinkten Dokument.

Duales Studium - Auszug aus dem Angebot Duales Studium Allgemeine Verwaltung (B.A.)

Duales Studium Banking and Finance (B.A.)

Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.)

Duales Studium BWL (B.A. und B.Sc)

Duales Studium zum/ zur Diplomfinanzwirt/-in

Duales Studium Diplom-Rechtspfleger/-in

Duales Studium Elektrotechnik (B.sc.)

Duales Studium für angewandte Informatik (B.Sc.)

Duales Studium Geodäsie

Duales Studium Geoinformatik

Duales Studium Health Care and Business Administration (B.A.)

Duales Studium Hebamme / Entbindungspfleger (B.Sc.)

Duales Studium Maschinenbau (B.Eng.)

Duales Studium Pflege (B.A. bzw. B.Sc.)

Duales Studium Umweltgerechte Gebäudesystemtechnik (B.Eng.)

Duales Studium Vermessungswesen

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Triales Studium BWL mit Ausbildung zu Industrie- u. Bankkaufleuten

sowie Steuerfachangestellten (B.A.)



Wer noch auf der Suche ist nach einer Lehrstelle oder einem Studienplatz, hat nun also alle Möglichkeiten auf einen Blick, um sich zu informieren. Viel Glück!