Anzeige: Firmenvideo zur Ausbildung : Ausbildung bei sh:z das medienhaus

Angehende Medienkaufleute oder das duale Studium mit dem Fokus Betriebswirtschaft - diesen Nachwuchs sucht der sh:z.

von Julia Gohde

09. August 2018, 14:04 Uhr

Bei sh:z das medienhaus gibt es unter anderem diese Ausbildungsmöglichkeiten:

Medienkauffrau/ -mann Digital und Print

Duales Studium Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft) (m/w)

Die sh:z-Azubis lernen während ihrer Ausbildung jede Abteilung des großen Medienhauses kennen. Dabei kommt man ganz schön rum im Lande, denn zum Unternehmen gehören mittlerweile 22 Tageszeitungen in 38 Standorten in ganz Norddeutschland. „Da ist es ganz normal, für zwei Monate im Kundencenter in Eckernförde, im nächsten Monat in der Anzeigenabteilung Husum und kurz darauf bei der Zustellgesellschaft in Rendsburg zu arbeiten“, berichtet zum Beispiel Azubi Jakob Spreckelsen.

Der Bewerbungszeitraum startet am 1. August und läuft bis zum 31. Oktober. Alle Informationen gibt es hier: www.mhn-medien.de/ausbildungsberufe