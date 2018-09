AzubIZ: Messe für Ausbildung und Beruf : Alle Infos rund um die Messe „AzubIZ“ jetzt online lesen

Am 21. September können sich Schüler in Itzehoe über berufliche Perspektiven informieren. In der Sonderbeilage gibt es vorab alles Wichtige zur Messe und zum Thema Ausbildung.

von Karen Bartel

01. September 2018, 04:52 Uhr

Itzehoe | „Welcher Beruf passt zu mir?“ Das fragt sich so mancher Schüler und kennt die Antwort nicht sofort nach dem Abschluss. Doch damit ist niemand allein. Dieser Frage geht sowohl die Messe „AzubIZ – Tag der beruflichen Bildung“ als auch die zugehörige Sonderbeilage nach.

Die Möglichkeiten sind vielfältig – bei über 380 anerkannten Ausbildungsberufen und über 17.000 Studiengängen ist die Wahl nicht einfach. Die AzubIZ soll dabei helfen: An rund 90 Ständen können sich Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse am Freitag, den 21. September, in Itzehoe über Zukunftsperspektiven in der Region umfassend informieren. Veranstalter ist das rbz gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Steinburg und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) als Medienpartner.

Vorab bietet die Sonderbeilage des sh:z einen guten Überblick, was die Schüler auf der Messe erwartet. Verschiedene Berufsprofile vermitteln einen ersten Eindruck. Es stellen sich zudem viele Unternehmen vor, die ebenfalls auf der Messe vertreten sein werden. Darüber hinaus finden sich in der Beilage Wissenswertes und Tipps rund um Bewerbung und Ausbildung. Die Sonderbeilage kann hier online gelesen werden.



Jetzt anmelden für einen Termin mit potenziellen Arbeitgebern auf der AzubIZ 2018!

Die Veranstaltung auf einen Blick