Anzeige : Azubi-Speed-Dating: neue Beilage „Mein Ausbildungsstart“ kommt am 10. September

„Mein Ausbildungsstart“ ist der Ausbildungsratgeber für Schleswig-Holstein. Die Herbstausgabe liegt allen sh:z-Tageszeitungen bei.

Avatar_shz von Antonia Nicolaisen

06. September 2021, 13:04 Uhr

Für viele Schüler ist nun das letzte Schuljahr angebrochen und es stellt sich die Frage: Was kommt nach dem Schulabschluss? Für andere steht der Ausbildungs- oder Studiums-Beginn vielleicht schon bevor und die Nervosität steigt: Wie wird mein neuer Arbeitgeber und wie vermeide ich es, ins Fettnäpfchen zu treten?

So gelingt Dein Start ins Berufsleben

In der neuesten Ausgabe von „Mein Ausbildungsstart“ soll es genau darum gehen. Es stehen Tipps und Ratschläge zur Verfügung, die den Start in die Ausbildung oder das Studium erleichtern. Auch wenn Fehler im ersten Augenblick unangenehm sind, passieren sie jedem am Anfang. In einem ausführlichen Artikel wird erklärt, wie man mit ihnen am besten umgeht.

shz

Aber dabei bleibt es nicht: „mein Ausbildungsstart“ beschäftigt sich in der Herbstausgabe mit zahlreichen anderen Themen wie dem Fachkräftemangel. Vor allem in der Pflege ist dieser deutlich spürbar. Nachwuchs wird hier händeringend gesucht. Zwei Azubis berichten in einem Interview vom Alltag einer Pflegekraft und geben authentische Einblicke in ihren Beruf.

Schulabschluss und jetzt? Der Ratgeber hilft

Manche Schüler verfolgen schon von Kindesbeinen an ihren persönlichen Traumberuf. Doch viele wissen nach ihrem Abschluss noch nicht genau, welchen Weg sie einschlagen wollen. Genau für diese Zielgruppe sind die Ausbildungsmessen da: Sie sollen einen kleinen Überblick über all die möglichen Berufe bieten, um bei der Orientierung zu unterstützen. In Zeiten von Corona rücken zwar viele Veranstalter von Karriere-Events in Präsenz ab, doch auch in diesem Bereich gibt es natürlich digitale Alternativen. „Zwischen Azubi-Speed-Dating und virtueller Ausbildungsmesse – Berufsorientierung im Zeichen von Corona“ ist ein weiteres Sonderthema der Beilage.

Was die Ausgabe noch kann

Neben all diesen Themen bietet „Mein Ausbildungsstart“ Ratschläge für die Bewerbung, den Lebenslauf und das Bewerbungsgespräch zu finden. Am 10. September 2021 wird die Beilage in allen sh:z-Tageszeitungen und später auch online zu finden sein.