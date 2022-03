Anzeige: „Mein Ausbildungsstart - Kreis Pinneberg“ : Ausbildung in Pinneberg: Neue Beilage „Mein Ausbildungsstart“ ab 18.03. online

„Mein Ausbildungsstart“ ist der Ausbildungsratgeber für den Kreis Pinneberg. Die Frühjahrs-Ausgabe ist jetzt online.

12. März 2022, 00:01 Uhr

Viele Schüler sind nun „auf der Zielgeraden“ und stehen kurz vor dem Abitur, dem Haupt- oder Realschulabschluss. Für nicht wenige von ihnen stellt sich daher die Frage: Was kommt nach dem Schulabschluss? Andere sind vielleicht schon dabei, sich zu bewerben, und die Nervosität steigt: Wie verfasse ich eigentlich einen ansprechenden Lebenslauf? Wie stelle ich mich in meinem Anschreiben auf passende Weise selbst dar? Und was gilt es eigentlich beim immer üblicher werdenden Bewerbungsgespräch über Videocall zu beachten?

So gelingt der Start ins Berufsleben

In der neuesten Ausgabe von „Mein Ausbildungsstart - Kreis Pinneberg Spezial“ soll es genau darum gehen. Es stehen Tipps und Ratschläge zur Verfügung, die den Start in die Ausbildung erleichtern. Außerdem werden zahlreiche Ausbildungsberufe vorgestellt, um Schülern einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten zu geben, die Ihnen nach dem Abschluss offen stehen: Von Handwerk und Technik über den Dienstleistungs-Bereich bis hin zur Verwaltung. Zahlreiche spannende Berufsbilder werden im Detail dargestellt, etwa die Ausbildungsberufe Gärtner*in, Anlagen-Mechaniker*in, Fluggeräte-Elektroniker*in, Verkäufer*in oder Erzieher*in.

Experten im Interview

Fehler sind menschlich - und auch bei der Bewerbung oder in den ersten Tagen im neuen Job kann mal etwas daneben gehen. Wie man am besten mit solchen Fehlern umgeht und sie dem Chef oder der Chefin kommuniziert, erklärt der Wirtschafts-Psychologe Nicolas Jürgens im Interview. Zudem berichtet eine Ausbildungsleiterin, warum die perfekte technische Ausstattung kein Muss für ein erfolgreiches Online-Bewerbungsgespräch ist - eine gute Vorbereitung aber sehr wohl. Und ein Experte von der Bundesagentur für Arbeit erläutert, warum die Aussichten auf eine spannende Ausbildung im Kreis Pinneberg gerade besonders günstig sind.

Was die Ausgabe noch kann

Neben all diesen Themen bietet „Mein Ausbildungsstart“ Ratschläge, was es zu beachten gilt, wenn der Vertrag in der Tasche ist. So gibt es Tipps zur Eröffnung eines passenden Girokontos, was es ggf. bei einer ärztlichen Untersuchung zu beachten gilt, sowie einen Outfit-Check für den perfekten Auftritt am ersten Arbeitstag. So kann die Ausbildung beginnen!

Am 18. März 2022 lag die Beilage allen Tageszeitungen des A. Beig-Verlags bei und ist auch hier online zu finden.