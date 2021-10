Anzeige: Vertell mol wat : Augenoptikerin in Vollzeit oder Teilzeit: „Die Brille“ sucht Verstärkung (m/w/d)

Inhaberin Birte Meyer sucht für ihr Fachgeschäft in Flensburg mit eigener Werkstatt eine weitere Augenoptikerin (m/w/d).

von Julia Gohde

21. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Flensburg | Die Auswahl der richtigen Brille ist für viele Menschen nicht ganz einfach. Schließlich trägt man sie im Gegensatz zu einem T-Shirt, das man jeden Tag einfach wechselt, nahezu immer. Dass eine Brille wirklich passt – sowohl optisch als auch in Bezug auf das Sehen – darum kümmern sich Birte Meyer und ihr Team. Die Mitarbeiterinnen des Flensburger Geschäfts „Die Brille“ in der Apenrader Straße 2 nehmen sich viel Zeit für die Beratung ihrer Kunden. Nun sucht Birte Meyer eine weitere Optikerin (m/w/d), die die Bereiche Verkauf und Werkstatt verstärken soll.

Augenoptiker gesucht: Wer für die freie Stelle geeignet ist

Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Augenoptiker, Spaß an der Arbeit sowie handwerkliches Geschick und ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen – das sind die wichtigsten Dinge, die die Person mitbringen sollte, die das Team von „Die Brille“ ergänzen möchte, verrät Inhaberin Birte Meyer. „Wir sind ein Team von drei Mitarbeiterinnen und freuen uns über neue Gesichter!“, sagt sie. Sie kann sich vorstellen, eine Nachwuchskraft einzustellen, betont aber auch, dass sie sich auch über die Bewerbung erfahrenerer Optikerinnen (m/w/d) freut. „Auch Menschen, die nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben einsteigen wollen und zum Beispiel nur in Teilzeit arbeiten möchten, kann ich mir gut vorstellen. Dann würde ich nicht eine Vollzeitkraft einstellen, sondern zwei Personen in Teilzeit“, so ihre Überlegung.

Wie es ist, bei „Die Brille“ zu arbeiten, zeigt das folgende Video:

Auch Dänisch-Kenntnisse sind von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung für eine Einstellung. „Wir sind das erste Optiker-Fachgeschäft nach der Grenze, darum haben wir auch viele dänische Kunden, die wir natürlich genauso gut beraten möchten wie alle anderen. Die Bewerber müssen sich aber keine Sorgen machen. Wer noch kein Dänisch spricht, kann einen Kurs in der Dänischen Zentralbibliothek in Flensburg machen, den ich als Arbeitgeberin dann auch bezahle“, versichert Birte Meyer.

Das Arbeiten im Team beschreibt sie als freundschaftlich-familiär. „Wir fahren gemeinsam zu Messen, machen einmal wöchentlich nach der Arbeit gemeinsam Rückensport und Pilates und sind auch mal in der Freizeit zusammen unterwegs“, beschreibt die Inhaberin das gute Verhältnis untereinander. Sie selbst arbeitet bereits seit 32 Jahren in dem Fachgeschäft, das 1983 gegründet wurde. 2011 dann hat sie selbst als neue Inhaberin Die Brille übernommen.

Beratung und Handwerk gehören zum Beruf des Optikers dazu

Der oder die zukünftige neue Mitarbeiterin wird bei „Die Brille“ sowohl im Verkauf und der Beratung im Laden als auch in der Werkstatt tätig sein. Auf die eigene Werkstatt legt Birte Meyer viel Wert. „Wenn eine Brille mal einen Knacks hat, ein neues Gestell benötigt wird oder die Gläser geschliffen werden müssen, dann erledigen wir das direkt bei uns. Reparaturen müssen wir also nicht einschicken, sondern können sie selbst vornehmen, sodass dem Kunden schnell geholfen wird, wenn er in Not ist“, betont Birte Meyer diesen Service.

Mehr als 1.500 verschiedene Modelle von klassisch-zeitlosen bis hin zu modischen und extravaganten Brillenfassungen hat „Die Brille“ da. „Jeder Kunde bekommt bei uns eine ehrliche Fach- und Stilberatung und kann ganz in Ruhe so viele Modelle ausprobieren, bis er das gefunden hat, was ihm wirklich gefällt. Die Bandbreite reicht von günstigen Modellen bis hin zu exklusiven Angeboten um jeden Kundenwunsch abzudecken“, erklärt Birte Meyer.

Bewerbung einreichen: digital, per Post oder persönlich

Wer Lust hat ein Teil des Teams von „Die Brille Augenoptik“ zu werden, kann sich gerne bei Birte Meyer melden. Die Bewerbung kann man per Post einreichen, via E-Mail schicken oder einfach persönlich im Laden abgeben.

Die Brille

Adresse

Die Brille GmbH & Co.KG

Apenraderstr. 2

24939 Flensburg

Tel.: (0461) 4 21 19

E-Mail: info@die-brille-gmbh.de

Web: www.die-brille-gmbh.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 13 Uhr