Eigenanzeige : Arbeitgeber aus Schleswig-Holstein im Porträt: „Karriere im Norden“ ab dem 20. Mai online

Das neue Magazin „Karriere im Norden – Arbeiten zwischen Elbe und Meer“ thematisiert spannende Inhalte und stellt Arbeitgeber aus dem Norden vor.

09. Mai 2022, 10:33 Uhr

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Das wollen viele, doch die Karrieremöglichkeiten scheinen in vielen Branchen noch hinter denen in den südlicheren Bundesländern hinterherzuhinken. Um doch den passenden Arbeitgeber aus dem echten Norden zu finden, bietet sh:z das medienhaus Hilfestellung: Im neuen Arbeitgeber-Magazin „Karriere im Norden – Arbeiten zwischen Elbe und Meer“ stellen sich unterschiedlichste Betriebe und Unternehmen aus der Region vor. Die Beilage liegt am 20. Mai als Print-Magazin allen Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages bei und ist dann auch hier online zu lesen.

Die Sonderbeilage behandelt viele spannende Themen: So werden Unternehmen vorgestellt, die in ihren Fachbereichen Weltmarktführer sind, ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben – und damit Fachkräften attraktive Karrieremöglichkeiten bieten, ohne in die Großstädte ziehen zu müssen. In einem Interview berichtet zudem die Generalintendantin des schleswig-holsteinischen Landestheaters Ute Lemm über die große Bandbreite an Aufgaben, die es hinter den Kulissen ihres Hauses gibt. Wer Karriere am Theater machen möchte, muss nicht unbedingt selbst auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten!

Wer seinen Karriereweg doch eher am Schreibtisch sieht, aber nicht unbedingt im klassischen Büro, interessiert sich vielleicht für das Thema Coworking: Im Beitrag zu diesem Thema werden das Konzept erklärt sowie die Chancen aufgezeigt, die diese Form der Zusammenarbeit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bietet. Studentinnen der Uni Kiel zeigen mit ihrem Projekt zur Müllvermeidung, dass nachhaltige Start-Ups nicht nur etwas für Hipster aus Berlin oder Hamburg sind, sondern auch im echten Norden erfolgreich sein können. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen kleinen Einblick in die Arbeit von sh:z das medienhaus, das auf der Suche nach kommunikationsbegeisterten neuen Kolleginnen und Kollegen ist.

Hier finden sich also nicht nur allerhand Tipps für die Karriere, sondern es präsentieren sich auch gleich spannende Arbeitgeber aus Schleswig-Holstein. Vielleicht finden Sie den richtigen Job ja schon in der Beilage. Viel Spaß und Erfolg bei der Suche!