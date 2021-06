Anzeige: Chr. P. Andresen : Ampere ist deine Stärke? Komm in’s CPA-Team!

Bei der Chr. P. Andresen GmbH & Co. wird der Teamgedanke seit 129 Jahren großgeschrieben.

18. Juni 2021, 00:01 Uhr

Niebüll | Es gibt nicht viele Unternehmen, die sich rühmen können, in ihrem Leistungsbereich von Beginn an an vorderster Front mitgewirkt zu haben. Die Chr. P. Andresen GmbH & Co. aus Niebüll gehört zu diesen Unternehmen. 1892 als Klempnerei gegründet, wandelte sich das Unternehmensportfolio bereits 30 Jahre später enorm, als die Elektroinstallationen in den Leistungskatalog aufgenommen wurden. Ab diesem Zeitpunkt war der Betrieb an der Elektrifizierung des Ortes Niebüll beteiligt und sorgte mit dafür, dass 1924 zum ersten Mal Strom durch das Elektrizitätsnetz der Stadt Niebüll und in die Haushalte floss. Hier kann man also mit Fug und Recht von einem Traditionsbetrieb sprechen.

Chr. P. Andresen ist nicht nur ein Teil der Geschichte Niebülls, sondern engagiert sich auch für die Belange der Handwerkerschaft im Allgemeinen und seiner Mitarbeiter im Besonderen. So engagierte sich Christian Peter Andresen junior, ehemaliger Geschäftsführer des Betriebes in vierter Generation, auch als Vertreter der Innung für Elektro- und Informationstechnik auf Landes- und Bundesebene und setzte sich so für faire Löhne in seiner Berufsgruppe ein. Dieser Einsatz für das Miteinander und ein gutes Betriebsklima sind fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie, auch unter den neuen Geschäftsführern Ann-Kathrin Momsen (geb. Andresen, die fünfte Generation der Familie in der Geschäftsführung), Sebastian Höwing und Kai Nielsen, die den Betrieb zu Beginn des Jahres 2021 übernommen haben.

Mit derzeit 64 Mitarbeitern in Festanstellung und 12 Auszubildenden deckt der Betrieb ein großes Gebiet von Niebüll bis Sylt einschließlich der Westküste und der nordfriesischen Inseln mit seinen Services ab. Die Elektrotechniker von CPA sind versiert in verschiedenen Fachbereichen von der Energie- und Gebäudetechnik über die Sicherheitstechnik bis hin zur Servicemontage für den Endverbraucher. Jetzt sucht das CPA-Team nach neuen Mitarbeitern. Das dynamische Team freut sich über Bewerbungen sowohl von gelernten Elektrotechnikern als auch von jungen Leuten, die sich für eine Berufsausbildung ab August 2022 interessieren.

Für Sebastian Höwing, einen der neuen Geschäftsführer, sind seine zufriedenen Auszubildenden die beste Werbung für den Betrieb.

Wir hatten in den letzten Jahren wirklich guten Zulauf bei den Azubi-Bewerbungen. Wenn unsere Azubis happy sind, erzählen sie das auch öfter mal ihren Freunden und Schülern aus den unteren Jahrgängen in der Berufsschule. Das ist für uns natürlich klasse. Sebastian Höwing, Geschäftsführer CPA

Wer sich als Azubi beim CPA-Team bewirbt, springt nicht direkt ins kalte Wasser. Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch absolvieren alle Bewerber als Grundvoraussetzung ein einwöchiges Praktikum, bei dem sie zunächst einmal in den Beruf hineinschnuppern können. „Es ist uns wichtig, den Bewerbern einen Einblick zu verschaffen, ob die Ausbildung das Richtige für sie ist. Am Ende dieser Schnupperwoche klären wir im gemeinsamen Gespräch, ob es für beide Seiten passt, und unterschreiben dann meist auch direkt den Ausbildungsvertrag“, erklärt Sebastian Höwing.

Außerdem pflegt der Betrieb auch einen engen Kontakt zur lokalen Berufsschule in Niebüll und den dortigen Lehrkräften, sodass die Azubis von einer guten Ausbildung im theoretischen wie im praktischen Bereich profitieren. Zur Zufriedenheit der Azubis tragen mit Sicherheit neben der soliden Ausbildung auch der lockere Ton – „Wir sind grundsätzlich direkt beim ‚Du‘“ – und auch die regelmäßigen Teamevents bei. So hat das Team regelmäßig Gelegenheit, bei Sportevents wie etwa den Firmenfußballcup oder dem Nordfriesischen Amboss-Rennen teilzunehmen und auch Ausflüge wie zum Beispiel zur Kartbahn, zum Paintball als auch zum Kanu fahren und zum Fußballgolf stehen auf dem Programm. Nächstes Jahr steht dann eine große Feier zum 130-jährigen Betriebsjubiläum an. Höwing ist zuversichtlich, dass die Corona-Lage dies im nächsten Jahr auch zulassen wird:

Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr unser Hundertdreißigstes groß feiern können und auch die Feier zur Übernahme durch die neue Geschäftsführung, die Corona-bedingt dieses Jahr ausgefallen ist, nachholen können. Sebastian Höwing, Geschäftsführer CPA

Auch über dieses Event werden die Mitarbeiter und Azubis des Betriebes sicher noch gern im Bekanntenkreis berichten.