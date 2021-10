Fragen und Antworten : Nach Kimmich-Debatte: Diese Rechte haben Ungeimpfte am Arbeitsplatz

Wer nicht will, der muss nicht – oder doch? Die Impfdebatte um Joshua Kimmich lenkt den Blick auf die Rechte von ungeimpften Arbeitnehmern. Was gilt am Arbeitsplatz?

Hamburg | Gegen Corona impfen oder nicht – das ist in Deutschland eine persönliche Entscheidung. Grundsätzlich auch für Joshua Kimmich. Schwieriger wird die Lage durch den Vorbildcharakter des Fußballstars, das betonten viele Kritiker. Doch er ist nicht nur Idol, sondern letztlich auch Arbeitnehmer. Und am Arbeitsplatz kollidieren häufig die Interessen. Mehr...

