Keine Panik : Frist verpasst: Studienplatz auf den letzten Drücker finden

Wer die Bewerbungsfrist für einen Studienplatz verschlafen hat, muss seine Pläne noch nicht gleich an den Nagel hängen. Es gibt einige Möglichkeiten, noch zeitnah in ein Studium zu starten.

Nürnberg | In der Regel endet die Bewerbungsfrist für ein Studium im Wintersemester am 15. Juli. Wer das verpasst hat, muss nicht zwingend gleich alles umplanen. An manchen Hochschulen können sich Interessierte auch nach Ablauf aller Fristen noch bewerben, heißt es auf dem Portal „abi.de“ der Bundesagentur für Arbeit. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn sic...

