Mit Schutzvorgaben oder ohne? : Firmen bieten Kantinenbereich für Geimpfte und Genesene

Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder rasant. Unternehmen setzen weiter vor allem aufs Homeoffice, mancherorts zusätzlich aber auch auf 2G-Regeln in Betriebskantinen.

Düsseldorf | In der Corona-Krise bieten Unternehmen Geimpften und von Corona genesenen Beschäftigten auch eigene Kantinenbereiche oder eigene Cafeterias an. In diesen Sonderbereichen dürften Beschäftigte ohne Schutzvorgaben zusammensitzen, während diejenigen, die sich nicht impfen lassen oder keine Auskunft zu ihrem Impfstatus geben, weiter mit Abstandsregeln, ...

