Anzeige : „2022 ist das Jahr der Ausbildung“: Neue Beilage „Mein Ausbildungsstart“ ab 11.03. online

„Mein Ausbildungsstart“ ist der Ausbildungsratgeber für Schleswig-Holstein. Die Frühjahrsausgabe ist ab dem 11.03. online.

von Tamara Jill Kost

04. März 2022, 00:01 Uhr

Für viele SchülerInnen läuft der Countdown und bald ist die Schulzeit vorbei. Und die Frage „Was kommt eigentlich danach?” rückt immer näher. Einige werden sicherlich schon ihren Ausbildungs- oder Studienplatz sicher haben und andere befinden sich noch in der Orientierung. Ein Überblick über die vielfältigen Angebote und passende Tipps, um gut in das kommende Berufsleben zu starten, sind dabei Gold wert.

So gelingt der Start ins Berufsleben

In der neuesten Ausgabe von „Mein Ausbildungsstart“ soll es genau darum gehen. Es stehen Tipps zur Verfügung, die schon die Suche nach der richtigen Uni oder Fachhochschule erleichtern und außerdem auch Ratschläge, wie die richtige Ausbildung oder auch der passende Job gefunden wird.

In der Frühjahrsausgabe spricht außerdem Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz darüber, wieso das Jahr 2022 das Jahr der Ausbildung ist, wie die momentane Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein ist, welche Vorteile eine duale Ausbildung mit sich bringt und welche beruflichen Perspektiven sich auch in Coronazeiten eröffnen.

Aber dabei bleibt es nicht: „Mein Ausbildungsstart“ beschäftigt sich in der Frühjahrsausgabe mit zahlreichen anderen Themen wie auch den Ausbildungsmöglichkeiten im Bäckerhandwerk, welche Vorteile diese mit sich bringen, was für spannende Aufgaben es zu erledigen gibt und was einen sonst noch so erwartet.

Mit den passenden Versicherungen in die Ausbildung

Die Frühjahrsausgabe von „Mein Ausbildungsstart” bietet auch wertvolle Informationen zur passenden Absicherung. Dazu gehört auch, welche Versicherungen denn gerade für Azubis sinnvoll sind und welche wirklich benötigt werden, damit der Geldbeutel nicht zusätzlich belastet wird.

Was die Ausgabe noch kann

Neben all diesen Themen bietet „Mein Ausbildungsstart“ Ratschläge für das kommende Berufsleben, Inspiration für innovative Berufe und vielleicht ist auch eure zukünftige Lehrstelle im Ratgeber zu finden. Am 11. März 2022 wird die Beilage in allen sh:z-Tageszeitungen beiliegen und ist dann auch hier online zu finden.