Anzeige : Wohnen in Husum - was die Hafenstadt so lebenswert macht

Von wegen „graue Stadt“ - Husum ist für Einheimische wie Touristen gleichermaßen das ganze Jahr über attraktiv. Und für viele vor allem eines: lebenswert.

von Julia Gohde

22. März 2018, 04:37 Uhr

Theodor Storm beschrieb Husum im Jahr 1851 als „die graue Stadt am Meer“, mit grauem Strand und drückendem Nebel, an der dennoch sein ganzes Herz hänge. Der gebürtige Husumer hatte mit seinem Gedicht „Die Stadt“ wohl schon damals eine leise Vorahnung, wie das Wetter im März 2018 an der Nordsee aussehen wird: „winterlich und kalt“ trifft es derzeit am besten.

Das heißt auch, dass den Krokussen nur noch einige Sonnenstunden und Tage Zeit bleiben, um ihren Winterschlaf zu beenden und den Husumer Schlosspark rechtzeitig zum Wochenende in einen frühlingshaften, lila Teppich zu kleiden. Am 24. und 25. März 2018 steht nämlich wieder das alljährliche Krokusblütenfest an, das die Stadt, ihre Einwohner und Besucher gemeinsam feiern.

Foto: Carsten Rehder, dpa

Zwischen maritimer Stadt und Natur

Dass Husum trotz winterlichen Temperaturen nicht grau, sondern bunt ist, ist längst bewiesen. Die nordfriesische Stadt ist eines der beliebtesten Ziele in Schleswig-Holstein, bei Einwohnern wie Touristen gleichermaßen. Ihre unmittelbare Lage an der Nordseeküste, das Wechselspiel zwischen Ebbe und Flut, der Hafen und Dockkoog und nicht zuletzt das vielseitige Kultur- und Veranstaltungsprogramm machen Husum zu einer vielseitigen, lebenswerten Stadt.

Foto: Volkert Bandixen

Top-Immobilien in Husum

Husum ist wegen seines maritimen Flairs und der Lage unmittelbar am Wasser ein beliebter Standort: Immer mehr Menschen suchen sich die nordfriesische Stadt und ihr Umfeld aus, um hier die Ferien oder den Urlaub zu verbringen, für eine Zweitwohnung, als Heimat für die Familie oder das Leben nach der Arbeit. Nicht zuletzt sind manche Immobilien in der Region Husum für manche eine Wertanlage.

