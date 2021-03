Hält er, was er verspricht? : Wie man den besten Klebstoff findet

Epoxid- und MMA-Klebstoffe oder doch Silikone? Sind Sie schon mal im Baumarkt vor einem Regal voller Klebstoffe gestanden - und haben nichts verstanden? Hier ist ein grober Leitfaden zur Auswahl.

Düsseldorf | Den Alleskleber – also ein Klebstoff, mit dem man alles gleichermaßen kleben kann – gibt es eigentlich nicht, auch wenn bei vielen ein so bezeichnetes Produkt in der Schublade liegt. „Das kann gar nicht funktionieren“, sagt Vera Haye, Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands Klebstoffe in Düsseldorf. „Jede Materialkombination verhält sich ander...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.