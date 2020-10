Anzeige : Vom Rasierapparat bis zur Elektroinstallation eines Gebäudes: Das bietet Elektro Book

Von 1912 bis heute: Die Geschichte von Elektro Book Alles begann am 1. August 1912: Max Hugo Book, der Urgroßvater der heutigen Geschäftsführer Michael und Andreas Book, eröffnete in der Querstraße 3 in Kappeln ein Geschäft mit 20m² Verkaufsfläche. Seine Ware: fünf Fahrräder. Nur ein Jahr später kam dann die Elektro-Abteilung dazu und Elektro Book verkaufte erstmals Radios, elektrische Nähmaschinen und andere Geräte. Elektro Book Das Geschäft wuchs stetig und umfasste 1958 bereits die fünffache Verkaufsfläche. Ihrem Erfolgsrezept blieben sich die Books dabei treu: Das Geschäft als Familienbetrieb weiterzuführen. So traten 1992 und 1993 die Brüder Michael und Andreas Book dem Unternehmen bei. Seitdem ist viel passiert: Im Kappelner Gewerbegebiet Loitmark bietet Elektro Book ein umfangreiches Sortiment an Elektro-Klein- und Großgeräten an. Mit dem Eintritt in die Verbundgruppe ElektronicPartner im Jahr 2004 sowie dem Umzug fünf Jahre später in das neue Gebäude in der Bernard-Lieningstraße 8-10 vergrößerten die Books sowohl die Verkaufsfläche als auch das Sortiment in ihrem Fachgeschäft: Quasi jedes Produkt, das einen Stecker hat – vom elektrischen Rasierapparat über Smartphones, Kameras und PCs bis hin zu Haushaltsgeräten, Smart TVs, Heimkinoanlagen und Geschirrspülern – können die Kunden auf 400m² finden. Sogar Photovoltaik-Anlagen gibt es bei Elektro Book.