Finale des sh:z-Gewinnspiels : Profi-Gartenumgestaltung: Wie aus einer wilden Wiese eine grünen Oase wurde

Viele Woche lang wurde geplant, gegraben und gepflanzt: Jetzt dürfen sich Flensburger sh.z-Leser über ein kleines Gartenparadies aus Meisterhand freuen.

Avatar_shz von Julia Voigt

23. Oktober 2021, 15:29 Uhr

Flensburg | Entspannt und glücklich lässt sich Hartmut Seigis in die hellgrauen Sitzpolster seiner neuen Gartenmöbel fallen und ein zufriedener Blick sagt: Alles richtig gemacht. Corinna und Hartmut Seigis sind seit vielen Jahren Abonnenten des Schleswig-holsteinischen Zeitungsverlages (sh.z) und eines morgens im Mai hat er bei der zweiten Tasse Kaffee kurzerhand beschlossen, an einem Gewinnspiel seiner Tageszeitung und dem A.Beig Verlag teilzunehmen. Der Hauptpreis: Eine Profi-Gartenumgestaltung mit allem drum und dran im Wert von 4000 Euro.

„Wir haben noch nie etwas gewonnen und hatten keine große Hoffnung", erinnert er sich. Die Familie hegt und pflegt ihren hübschen Garten in der Gartenstadt in Flensburg. Fische, zwei Hunde und eine üppige Pflanzenwelt sind hier zu Hause. Doch ein gut 250 Quadratmeter abschüssig gelegenes Teilstück hatte so gar keinen Nutzen.

„Früher stand hier ein Carport mit Gartengerät", sagt Hartmut Seigis. Seither wächst die wilde Wiese, direkt an einer Waldgrenze gelegen, vor sich hin.

Als die Nachricht kam, dass sie tatsächlich gewonnen haben, waren Corinna und Hartmut Seigis erst einmal platt. Rund fünf Monate später und nach einigen Treffen mit dem Team der Mürwiker Baumschulen, sowie einem Besuch im Baucenter Dethlefsen in Kellinghusen und in der Baumschule H. Clausen in Böklund, ist es soweit und die blühende Schatztruhe wird ihrer Bestimmung und dem Gewinner-Ehepaar übergeben.

Julia Voigt

Auch der Macher und Planer des Großprojektes Siegfried Hübsch von den Mürwiker Baumschulen atmet zufrieden durch. „Es ist ein rundes Bild geworden", begutachtet der Landschaftsarchitekt das Ergebnis. Wie es tatsächlich aussehen wird, zeigt sich allerdings erst nächstes Jahr, dann wenn alles eingewachsen ist und zu blühen beginnt.

Julia Voigt

Möglichst naturnah sollte der Garten sein und Lebensraum für Insekten und Kleintiere bieten. „Für die Natur hier ist der Garten ein echter Zugewinn", weiß Hübsch. So wurde an einer Versiegelung des Bodens gespart, so dass Regenwasser gut versickern kann. Ebenso wurden üppig Gräser und Stauden eingesetzt, wie beispielsweise der Goldfelberich und die Wiesenraute. Eine Hingucker, der sich auch in der Küche verwerten lässt, ist der Schwarze Holunder und für feine Farbtupfer sorgen Rote Berberitze, Frauenmantel, Schlangenknöterich und die Staude Funkien mit ihren auffallend blauen Blättern. Über 200 Zwiebeln wurden von der Baumschule H. Clausen geliefert. „Eine hervorragende Qualität, da werden wir in Zukunft häufiger einkaufen", lobt Siegfried Hübsch.

Julia Voigt

Auch soll der Garten der Familie Seigis in Zukunft wenig Arbeit machen und pflegeleicht sein. Ein Kiesweg schlängelt sich durch den Garten und führt zum Wohlfühlplatz, eingerichtet mit einer Gartenlounge und Windlichtern. „Das wird unser neuer Rückzugsort werden", freut sich Hartmut Seigis. Das Herzstück des Gartens ist eine Mispel, die Hartmut Seigis und Siegfried Hübsch ganz zum Schluss gemeinsam einpflanzen. „Diesen kleinwüchsigen Baum gab es schon im Mittelalter. Er ist durch seine markante gelbe Frucht bekannt “, erklärte Hübsch. Den Kernen der Mispel wird ein heilende Wirkung zugeschrieben und das Steinobst eignet sich laut Fachmann gut als Brotaufstrich.

Rund 25 Stunden hat das Team der Mürwiker Baumschulen in die Neugestaltung investiert, und mit den Arbeiten ist man im Zeitplan geblieben. „Jetzt sind wir wirklich Gewinner", so das Fazit von Corinna und Hartmut Seigis.