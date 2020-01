Anzeige : Verbrauchermesse für ein schönes Zuhause: Das erwartet die Besucher der home² in Hamburg

Vom 24. bis 26. Januar 2020 präsentiert die Messe für Immobilien, Bauen und Modernisieren auf dem Hamburger Messegelände ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot rund um die eigenen vier Wände.

18. Januar 2020, 00:00 Uhr

Hamburg | Vom 24. bis zum 26. Januar dreht sich auf dem Hamburger Messegelände alles um die Themen Immobilien, Bauen und Renovieren: Rund 200 Aussteller sind bei der Publikumsmesse home² dabei, die von einem vielseitigen Rahmenprogramm mit spannenden Vorträgen, Workshops und interessanten Sonderschauen begleitet wird. Die Besucher erhalten auf rund 15.000 Quadratmetern Antworten und kompetente Beratung sowie jede Menge Ideen und Inspiration. Neu sind in diesem Jahr das Special „Wohnen mit Licht“ und der Workshop-Bereich, in dem Experten praktische Tipps zu handwerklichen Tätigkeiten und zur Gestaltung von Balkon und Garten geben. Wer dabei sein möchte, kann im Vorfeld ein Ticket erwerben oder an der Kasse vor Ort.

Über die home² Die home² ist Hamburgs Publikumsmesse für alle Immobilieninteressierten, Immobilienbesitzer und Immobilienverkäufer. Der Branchentreffpunkt in der Metropolregion Hamburg gibt einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen rund um den Bau, den Kauf oder die Modernisierung einer Immobilie und ist in die Ausstellungsbereiche „Immobilien, Finanzierung, Beratung“, „Neubau, Modernisieren, Sanieren und Renovieren“ sowie „Garten- und Landschaftsbau“ untergliedert. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Aktionen und informativen Vorträgen rundet das Angebot ab. Geöffnet ist die home² vom 24. bis zum 26. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Hamburger Messegelände.

Neu: das Special „Wohnen mit Licht“

Welche Möglichkeiten bietet der zielgerichtete Einsatz von Licht in den eigenen vier Wänden? Die Antwort gibt das Special „Wohnen mit Licht“. Auf 400 Quadratmetern erwarten die Besucher verschiedene Räume wie Küche, Bad und Wohnzimmer, die als einzelne Wohnwürfel, Cubes genannt, aufgebaut und mit unterschiedlichen Beleuchtungskonzepten in Szene gesetzt werden. Gezeigt wird auch ein GartenCube als Beispiel für den objektgenauen Einsatz von Licht im Außenbereich. An der Konzeption beteiligt sind die renommierte Lichtplanerin Ulrike Brandi und die Architektin Verena Onnen. Unterstützung erhalten sie von dem Lichtplaner Peter Reuff und dem Unternehmen Q-Data Service. Die Lichtprofis beraten die Besucher auch hinsichtlich individueller Lösungen und geben Tipps für den richtigen Einsatz unterschiedlicher Lichtquellen.

Garten-Workshop mit John Langley und die Balkontrends 2020

Ebenfalls neu ist der Workshop-Bereich. Hier erläutert unter anderem Gartenbotschafter John Langley, wie farbenfroh sich ein Garten auch in der trüben Jahreszeit präsentieren kann. So schaffen Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Schachblumen in Töpfen oder Kübeln auch dann ein vielfältiges und frühlingshaftes Farbspektakel von Weiß über Gelb und Orange bis hin zu Blau, wenn die Frühblüher im Beet noch Winterschlaf halten.

Aktuelle Balkontrends stellt Sandra Schäfer vor, die sich im Norden als „Balkonfreundin“ einen Namen gemacht hat. Neben dem vertikalen Gärtnern und Gefäßen wie alten Suppenschüsseln sind auch Rankpflanzen und Bienenwiesen im Balkonkasten sehr beliebt. Ebenfalls angesagt sind Terrarien für den Balkon und der aus Japan stammende Trend Kokedama, bepflanzte Moosbälle, die als Dekoration ins Fenster gehängt oder hingestellt werden können.

Workshops bei der home²: Anleitungen von Profis zum Selbermachen

Firma Mordhorst, Workshop „Natürlich.Lehm“: Im Fokus steht das Thema Innendämmung mit Lehm. Neben den Vorteilen wie erheblichen Energieeinsparungen und dem schnelleren Aufwärmen der Räume werden auch die einzelnen Schritte zum Einbau der Innendämmung vorgestellt.



Der Marktplatz der Sicherheit und der Kindheitstraum Baggerfahren

Wie die eigene Immobilie am besten vor Einbrechern geschützt werden kann, wenn man nicht zu Hause ist, erfahren die Besucher auf dem Marktplatz der Sicherheit. Hier informiert die Polizei Hamburg über mögliche Schwachstellen des Gebäudes wie ungesicherte Fenster oder Türen. Außerdem stellen Experten und Aussteller neue Techniken vor, um die Sicherheit der eigenen vier Wände zu erhöhen und den Einbrechern das Leben möglichst schwer zu machen.

Wem nach all der Theorie der Sinn nach etwas Praktischem steht, der ist auf dem Bagger-Parcours genau richtig. Hier kann sich jeder, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, einen Kindheitstraum erfüllen und unter Aufsicht einen größeren Radlader fahren – natürlich kostenfrei und selbstverständlich mit Elektroantrieb.

Immobilien, Einbruchschutz, Energie, Garten, uvm.: Geballte Infos von Experten

In den Foren I und II der home² geht es um die Themen Immobilien, Bauen, Finanzen, Recht, Sicherheit, Einbruchsschutz, Energie und Umwelt sowie den eigenen Garten. Die Bandbreite reicht von den Grundlagen der Baufinanzierung und dem ABC der Energieberatung über neue gesetzliche Regelungen rund um den Klimaschutz und die Grundsteuer bis hin zur Rolle von Smart Home für das Energiemanagement und neuen Wohnformen im Alter. Architekt John Kosmalla und Karsten Köhler von bauwelt Delmes Heitmann verraten, wie Bauherren auch in Zeiten des Fachkräftemangels den richtigen Handwerker aus ihrer Region finden können. Gartenbotschafter John Langley stellt den mobilen Garten vor und Matina Buttjes vom Loki-Schmidt-Garten präsentiert Gestaltungsideen für insektenreiche Gärten.

home² 2020 in Hamburg: Weitere Programmhighlights

Die richtige Finanzierung – die home² zeigt, wie’s geht Vor dem Erwerb einer Immobilie oder dem Beginn einer Sanierungsmaßnahme sollte die Finanzierung stehen. Auf der home² haben die Besucher die Gelegenheit, unter einem Dach Offerten verschiedener Anbieter zur Finanzierung von Bauvorhaben miteinander zu vergleichen. Experten erklären, woran man seriöse Finanzierungsmodelle erkennt und unter welchen Voraussetzungen eine Immobilie als Altersvorsorge oder Geldanlage in Frage kommt. Informationen zu Architekturdienstleistungen, zur Projektentwicklung, zum Energiepass und zu Versicherungen runden das Angebot ab.

Informationen und Tipps zur Sanierung von Immobilien Angesichts des Klimawandels spielt die energetische Sanierung von Immobilien eine immer wichtigere Rolle. Die home² informiert über staatliche Auflagen und Fördermöglichkeiten, zeigt neue technische Entwicklungen bei der Nutzung regenerativer Energien auf und hilft Besuchern dabei, trotz Handwerker-Knappheit im Großraum Hamburg die richtigen Partner für eine Sanierung, Renovierung oder Modernisierung zu finden. Auch über rechtliche Aspekte von der Vertragsgestaltung bis hin zum Regressfall klären Fachleute die Besucher in Vorträgen und persönlichen Gesprächen auf.

Altersgerechtes Wohnen und alltagstaugliche Assistenzlösungen Großen Raum auf der home² nimmt das Thema Altersgerechtes Wohnen ein. Neben umfangreichen Beratungen und Dienstleistungen erwarten die Besucher zahlreiche Produkte, mit denen die eigenen vier Wände nachgerüstet werden können, um auch im Alter oder mit einer Beeinträchtigung zu Hause leben zu können. Ein Stichwort ist hier neben dem Smart Home und der Gebäudeautomation das Ambient Assisted Living, das sich als „Alltagstaugliche Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben“ übersetzen lässt. Was es damit auf sich hat, erläutern Fachleute in Foren. Außerdem werden neue technische Trends für Küche und Bad vorgestellt.

Der Garten als Wohlfühloase Der Außenbereich einer Immobilie ist quasi ihre Visitenkarte. Zugleich nutzen viele Menschen den heimischen Garten zur Entspannung und Erholung, bauen Obst, Kräuter und Gemüse an oder erfreuen sich an einer bunten Bienenwiese. Von der Frage, welcher Gartentyp man ist, bis hin zu Tipps, wie man auch mit kleinen Veränderungen eine große Wirkung erzielen kann, bietet die home² ein breites Themenspektrum rund um den Garten und die Außenanlagen. Besonderes Augenmerk legt die Publikumsmesse 2020 auf die Balkon- und Terrassengestaltung inklusive praktischer Tipps zum Selbermachen.

Eintrittspreise und Tickets für die home² 2020 in Hamburg

Tagesticket Erwachsene bei Onlinekauf

Tagesticket Erwachsene an der Tageskasse 10,00 €

11,00 € Ermäßigte Tagesticket Erwachsene bei Onlinekauf

Tagesticket Erwachsene an der Tageskasse 8,00 €

9,00 € 3-Tagesticket Erwachsene bei Onlinekauf

3-Tagesticket Erwachsene an der Tageskasse 18,00 €

19,00 € Kinder bis 16 Jahre Eintritt frei Last-Minute-Tagesticket (ab 15 Uhr) bei Onlinekauf

Last-Minute-Tagesticket (ab 15 Uhr) an der Tageskasse 5,00 €

6,00 €

Weitere Informationen zur home² sowie Tickets gibt es unter www.home-messe.de